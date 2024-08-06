國會改革釋憲辯論 在野：勿淪綠能你不能

憲法法庭6日就國會改革釋憲案舉行言詞辯論庭，由司法院長許宗力（左二）擔任審判長。(記者胡經周／攝影)

總統、行政院、監察院及立法院民進黨 團聲請立法院職權行使法及刑法藐視國會罪法規範憲法審查，憲法法庭昨言詞辯論，聲請方與立法院代表舌戰一整天，大法官 也拋出總統與立院有無和解可能等問題，審判長許宗力諭知三個月內宣判，必要時依法延長兩個月。

民進黨立法院黨團總召柯建銘庭後受訪表示，「不信公義喚不回，不容憲法盡成灰」，批評在野黨不應該站在憲法對立面、不應該抵抗憲法。

國會改革釋憲案，憲法法庭7日言詞辯論，立法院代表立委吳宗憲、黃國昌、翁曉玲、民進黨立法院黨團總召柯建銘（圖右）、幹事長吳思瑤（圖左）出席。記者(胡經周／攝影)

民眾黨立委黃國昌表示，「民進黨執政期間，希望立法院成為行政院『立法局』，成為行政院橡皮圖章，但台灣民主可以繼續這樣下去嗎？」希望憲法法庭扮演的是台灣民主憲政的守護者，而不是執政黨利益的守護者。

他認為，在此次憲法法庭中，最重要的是建立憲法原則，就是台灣絕對不能繼續淪為一個「綠能，你不能」的雙標。

立委吳宗憲也說，民主就是人民做主，人民選出的代議制度去監督行政權是世界民主國家常態，國會本有權監督行政權，為何在台灣卻變成有無違憲議題？希望大法官作出合憲判決，讓國會強而有力的聽證權、調查權去好好監督國家。

憲法法庭日前針對國會改革法案裁定暫時處分後，昨天開庭，針對立法程序是否有明顯重大瑕疵？立法院職權行使法包括總統國情報告、質詢、人事同意權行使、調查權、聽證權是否違憲？刑法新增「藐視國會罪」是否違憲？上午、下午各舉行一次三小時的辯論庭。

釋憲聲請方認為，立法程序有重大明顯瑕疵，包括未於表決前清點人數，也未就可否兩方依次表決，強調立院過去30年來即便有抗爭也都是用表決器表決；此次修法背離責任政治、民主政治原則，課予總統向立法院國情報告義務，創設了總統對立法院負責的關係，混淆行政院向立法院負責的中央政府體制設計及權力分立安排。

黃國昌說，舉手表決是立法院議事規則第35條第1項授權主席採取的合法方式，此次國會改革審議法案中，立法院長韓國瑜在民進黨暴力鬧場、偷走別人的表決卡等不堪行為發生後，才依法授權採用舉手表決的方式，對於民進黨在憲法法庭程序中，提出過去從來沒有提過的舉手表決是違憲的論述，事實上很荒謬。

他說，更何況若按照民進黨的主張，表決器記名表決已成為憲政慣例的話，他沒辦法理解當初修立職法時，把追認總統緊急命令的權限明文從不記名投票 ，改為記名投票，號稱公開透明的民進黨團卻抱持反對立場，民進黨立場到底是什麼，民進黨不斷前後矛盾、自打臉，讓人非常遺憾。

昨天賴總統透過社群平台Threads發文表示，他是國會改革支持者，這次立法院只透過修法程序而非修憲程序，就片面更動憲法權力分立界限，甚至產生侵害人民權利的疑慮，身為總統必須挺身而出捍衛憲法；他還表示，憲法增修條文規定立法院得聽取總統國情報告，但不等於立法院可透過修法就課予總統在憲法所沒有規範的義務，無論釋憲結果為何，「我們都必須尊重且接受，也希望整體社會能夠支持」。