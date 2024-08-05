退步？護照免簽今年掉5國 台外交部這麼說

中華民國外交部。圖／聯合報系資料照

中華民國 護照在國際上多享有免簽證 的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予台灣免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為166國，外交部指出部分地區不排除與中國施壓有關。

審計部日前公布「112年度中央政府總決算審核報告」，內容指出，截至去年底止，給予台灣人免簽證待遇的國家（地區）計有171個，創近年新高，不過截至113年4月底，略減至166個，據外交部說明是由於部分非洲國家因政治因素，取消給予台灣人電子簽證待遇、哈薩克 取消原給予台灣人預審制落地簽證待遇，及哥倫比亞限縮台灣人免簽證待遇等。

外交部指出，非洲南部國家波扎那日前因中國壓力，在其電簽系統國籍欄位取消「Taiwan」選項，強迫台灣人勾選「China」欄位，造成台灣人原享電簽待遇實質上遭取消。外交部即指示相關駐外館處進洽波國政府，切勿屈從中國壓力，目前仍持續進洽中。

此外，外交部指出，為減少機場等候入境人潮，並提升護照查驗作業效率，哈薩克政府近年改推動電子簽證，並取消於機場核發落地簽證措施。外交部表示，哈國目前尚未將台納入該國電子簽證待遇適用名單中，若台灣人擬持中華民國護照前往哈國，仍須依該國規定，事先依旅遊目的，向哈國駐外使領館辦理實體簽證。

外交部並指出，哥倫比亞於去年5月23日宣布調整部分國家人民入境簽證待遇，其中持中華民國護照者由原本可享免簽入境待遇，改為須持有美國或申根公約國家有效居留證或簽證者才得以免簽證入境短期觀光或洽商。台駐哥倫比亞代表處在新措施付諸實施前，即積極向哥國政府爭取維持台灣人免簽待遇，但哥國仍然一意孤行，不排除與中國施壓有關。

外交部表示，對於哥國此一不友好的決定已表達抗議外，並對持哥國護照申請台灣簽證人士也採取延長審核時間等相應措施，同時訓令台駐哥國代表處持續與哥國政府溝通，爭取恢復台灣人的免簽待遇，以免影響兩國經貿往來及民間交流。