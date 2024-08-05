台國會改革言詞辯論6日登場 民進黨團聚焦修法程序缺失

民進黨團今天舉行輿情記者會，幹事長吳思瑤（中）、立委王定宇（左）、沈伯洋（右）與會。記者黃婉婷／攝影

民進黨 兵分四路針對國會職權修法聲請釋憲，憲法法庭明(6)日舉辦言詞辯論，戰火一觸即發，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，因為四個聲請方必須共用辯論時間，要分秒必爭，黨團將側重在修法過程中的程序缺失，「我們非常平常心」，呼籲藍白別「雞蛋 裡挑鋼筋」質疑作業程序，詆毀憲法法庭公正性。

藍白聯手通過國會職權修法相關條文修正，民進黨團、行政院、總統府、監察院在法案生效後，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭7月19日裁定，立法院職權行使法有關「聽取國情報告」、「聽取報告及質詢」、「人事同意權行使」、「調查權行使」、「聽證會舉行」及刑法「藐視國會罪」暫停適用。

據憲法法庭公告的程序，言詞辯論當天上午、下午各一場，上午辯論主題為立法程序、聽取總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權的行使相關規定部分；下午為調查權行使、聽證會舉行相關規定部分及刑法藐視國會罪規定。

針對備戰情況，吳思瑤今天在黨團記者會上說明，黨團是以平常心看待，這段時間不斷與黨籍立委、律師群密集討論，昨天也積極備戰到晚上十點多。相比藍白，綠營四個聲請方必須共用辯論時間，時間很有限，分秒必爭，如何做好分工、分配順序，有效運用簡短時間。

吳思瑤指出，針對違憲法案的實質爭點，都已做過紮實準備與沙盤推演，民進黨團將側重在修法過程中的程序缺失，「我們非常平常心」，希望大家一起來關心自己國家的憲法，讓國會能真正邁向改革，擴權部分則透過言詞辯論給社會公評。

民進黨立委沈伯洋補充，備戰時也要側重在「對方準備什麼」，藍白在攻防中，聚焦在程序上憲法法庭是否能受理這種案件，有點超脫法案本身是否違憲的實質討論，之所以會講分秒必爭，除了要講法案是否有違憲之虞，還要回應對方質疑大法官是否能受理這種案件，這也會花掉滿多時間。

針對國民黨 立委翁曉玲質疑為何暫時處份書狀和附件，不用送達給對造？吳思瑤解釋，這是最基本的ABC，也是憲法訴訟法的基本理念，憲法法庭沒有為難藍白立委，這是過去一貫的正長做法；另針對為何閱卷調不到法官受理的評議資料，她說，法官的評議是作成判決前的不完整意見，最終要以有拘束力的判決書為主，任何法院都不會提供，不只有憲法法庭這麼做。

翁曉玲也質疑，為何書狀超過20頁網路上就看不到，吳思瑤解釋，憲法訴訟書狀規則寫得很清楚，就是20頁，可以學學民進黨團濃縮再濃縮，否則就是溢出格式規範。她說，請藍白不要帶風向，引導社會大眾質疑憲法法庭對藍白不公，或違逆過去的程序，但所有要求、對應做法都一致，「雞蛋裡挑鋼筋」，詆毀憲法法庭公正性，政治性作為大可不必。