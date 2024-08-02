AIT公布新任正副發言人 發言人曾任駐首爾文化官

AIT新任發言人蘇柏朋。圖／AIT臉書

美國在台協會（AIT ）今天同時公布新任正副發言人，新任發言人蘇柏朋，過去曾任美國駐首爾大使館 文化官，也曾派駐中國大陸成都。副發言人李安德則曾任美國駐阿爾及利亞大使館擔任發言人。

AIT表示，蘇柏朋於今年7月31日就任美國在台協會（AIT）發言人。他在加入AIT之前於美國駐首爾大使館擔任文化官，也曾擔任負責日本和韓國的公眾外交協調官、美國駐河內大使館發言人，以及美國駐伊斯蘭馬巴德大使館助理發言人。他還曾派駐中國成都，並在華府擔任美國國務院 巴基斯坦科官員及斯里蘭卡暨馬爾地夫科官員。

AIT指出，在進入國務院服務之前，蘇柏朋曾在中國東北地區的幾所大學任教，也曾在佛羅里達州立大學巴拿馬市分校擔任通訊和出版專員。蘇柏朋來自佛羅里達州狹地，現在與夫人和孩子同住台北。

同時，AIT也宣布李安德於今年7月26日就任美國在台協會（AIT）副發言人。AIT表示，李安德在加入AIT前曾任美國駐阿爾及利亞大使館發言人。他也曾在美國駐海地大使館擔任文化與教育官，在國務院教育文化事務局擔任政策官，並於美國駐以色列大使館擔任副文化官。李安德亦曾派駐摩洛哥卡薩布蘭加，以及厄瓜多惠夜基市。