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AIT公布新任正副發言人 發言人曾任駐首爾文化官

記者李人岳／台北即時報導
AIT新任發言人蘇柏朋。圖／AIT臉書
AIT新任發言人蘇柏朋。圖／AIT臉書

美國在台協會（AIT）今天同時公布新任正副發言人，新任發言人蘇柏朋，過去曾任美國駐首爾大使館文化官，也曾派駐中國大陸成都。副發言人李安德則曾任美國駐阿爾及利亞大使館擔任發言人。

AIT表示，蘇柏朋於今年7月31日就任美國在台協會（AIT）發言人。他在加入AIT之前於美國駐首爾大使館擔任文化官，也曾擔任負責日本和韓國的公眾外交協調官、美國駐河內大使館發言人，以及美國駐伊斯蘭馬巴德大使館助理發言人。他還曾派駐中國成都，並在華府擔任美國國務院巴基斯坦科官員及斯里蘭卡暨馬爾地夫科官員。

AIT指出，在進入國務院服務之前，蘇柏朋曾在中國東北地區的幾所大學任教，也曾在佛羅里達州立大學巴拿馬市分校擔任通訊和出版專員。蘇柏朋來自佛羅里達州狹地，現在與夫人和孩子同住台北。

同時，AIT也宣布李安德於今年7月26日就任美國在台協會（AIT）副發言人。AIT表示，李安德在加入AIT前曾任美國駐阿爾及利亞大使館發言人。他也曾在美國駐海地大使館擔任文化與教育官，在國務院教育文化事務局擔任政策官，並於美國駐以色列大使館擔任副文化官。李安德亦曾派駐摩洛哥卡薩布蘭加，以及厄瓜多惠夜基市。

李安德於杜克大學取得國際研究學士學位，並於開羅美國大學取得應用語言學碩士學位。他在加入國務院之前的本業是教授英語非母語的學生英語。

AIT新任副發言人李安德。圖／AIT臉書
AIT新任副發言人李安德。圖／AIT臉書

AIT 大使館 國務院

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