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金門立委陳玉珍證實 8月7日陪家屬赴大陸接胡姓釣客

記者蔡家蓁／金門即時報導
金門籍立委陳玉珍今天晚間表示，將於8月7日陪同家屬赴大陸接回胡姓釣客。記者蔡家蓁/攝影
金門籍立委陳玉珍今天晚間表示，將於8月7日陪同家屬赴大陸接回胡姓釣客。記者蔡家蓁/攝影

0214陸船翻覆案，前天順利落幕，金門籍立委陳玉珍今天晚間表示，將於8月7日陪同家屬一同前往大陸將胡姓釣客接回來，讓這段期間金門海域發生的大小事件都能順利解決，最後共同迎接開放陸客來金門觀光旅遊的好消息。

陳玉珍近期緊鑼密鼓地接續與大陸有關單位協調金門胡姓釣客返金的時間，總算敲定好時間。陳玉珍表示，「修合無人見，存心有天知」，她相信近期以來在金門海域發生的大小風波如今能夠逐一解決，各方都盡最大努力與善意，讓事情得以圓滿。

她也深切期盼，未來兩岸對於攸關人民生計及人道的問題，大家能夠持續多點善意，多往前走一點，讓兩岸關係往和平方向發展，對於穩定台海局勢絕對有正面的助益。

今年3月，金門兩名釣客出海釣魚，不料因迷航行至泉州海域，被大陸海警尋獲滯留。陳玉珍提到，當事情發生後，她便與大陸台辦進行溝通協調，事發5天後，其中一位釣客順利返回金門，胡姓釣客卻因為被查出具現役軍人身分，被大陸滯留至今。

陳玉珍說到，該起事件因發生在「0214事件」兩岸雙方談判破裂之後，兩岸氣氛非常差，使得她不論是5月間在北京與國台辦會談或是6月間在海峽論壇再與國台辦有關人士請求讓胡姓釣客返金時，對方均回應等「0214事件」妥善處理後再說。陳玉珍無奈表示，「0214事件」不僅讓胡姓釣客滯留迄今，也影響大陸尚未開放陸客到訪金門觀光。

陳玉珍認為，不論是「0214事件」或是胡姓釣客遭滯留，兩岸雙方都應該秉持同理心與人道關懷，「不論是金門鄉親滯留在大陸，或是大陸人民在金門海域不幸罹難，大家都希望各自都能趕快回自己的家鄉」。

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