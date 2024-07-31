再談金門快艇案 陸委會副主委：沒有九二共識仍解決問題

台陸委會副主委梁文傑。記者蔡家蓁／攝影

金門快艇 案順利落幕，台陸委會副主委梁文傑今天表示，沒有「九二共識」，沒有官方協商，但雙方都覺得有需要解決問題，所以還是把問題盡量解決了。

梁文傑今天在網路節目「中午來開匯」，接受主持人黃光芹專訪，說明金門快艇案得以解決的轉折關鍵。

梁文傑表示，事件一開始雙方的認知不一樣，中國大陸認為是「惡意撞船」造成翻覆，責任都在海巡署，因此要究責、道歉與賠償；海巡署的立場認為是「以法執法」，並非惡意撞船，而是在追捕過程中因對方未停船受檢，導致翻覆。

他說，2、3月份陸續談了好多次，當時雙方在金門「不歡而散」，不過後來海巡署和當事人所委託的人仍透過不斷溝通，提出彼此的看法，「他們提出要求，我們提出原則與看法」，經過不斷的磨合、拉近距離，「大家都覺得一定要解決問題才行」。

針對中國國台辦30日晚間表示只有回到「九二共識」政治基礎，兩岸協商談判才能恢復，梁文傑則表示，這次沒有九二共識，沒有官方協商，但雙方都覺得有需要解決問題，所以還是把問題盡量解決了。

梁文傑說，中國大陸一開始不相信台灣的司法，或是說不肯承認台灣有司法權，但這樣就比較麻煩，因為遺體、翻覆的船都是證物。「如果他們不承認我們的司法權，那遺體跟船，我方想還都沒辦法，因為都是扣押的證物，所以必須互相配合才行」。

他表示，這次比較大的轉折是雙方都願意把刑事的部分往後推，就和解的部分先處理。刑事的部分等金門地檢署公布偵查結果，看是否起訴。對於中方代表返回前再次表示要真相，他說，「我們也在等檢察官的結果，他們（中方代表）所講的東西並對我來說並不會意外，也不覺得有什麼不好」。

梁文傑也說，雖然雙方你來我往很多回，但是昨天這樣的情況，「算是比較好的結果」。