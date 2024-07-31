我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想吃糖 哪個是最健康的甜味劑？

奧運羽球／帶傷上陣 戴資穎輸依瑟儂結束最後一舞

賴清德批陸錯誤詮釋聯大2758號決議 國台辦深夜回應

記者陳政錄／寧夏銀川即時報導
聯大2758號決議文的解讀，持續成為各界攻防對象。（美聯社）
聯大2758號決議文的解讀，持續成為各界攻防對象。（美聯社）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日舉行，總統賴清德在會上表示，大陸錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中原則」不當連結。大陸國台辦發言人陳斌華31日回應稱，「民進黨當局」頑固堅持「台獨」分裂立場，一再伙同美西方反華勢力汙蔑攻擊聯大第2758號決議，動搖不了國際社會堅持「一中原則」的基本格局。

IPAC年度峰會台灣專題場30日登場，賴清德受邀以「台灣的全球願景」為題發表談話，後，IPAC成員通過決議，做出四點認定，包括聯大2758號決議文沒有提及台灣，也沒有決定台灣的政治地位，更不建立大陸擁有對台的主權，也沒有提及台灣在聯合國的地位，及台灣在聯合國組織的參與。

對此，陳斌華31日深夜回應表示，這個所謂「聯盟」由一群極端反華分子拼湊而成，慣於在涉台問題上挑釁滋事，編造散布謠言謊言，我們（大陸）已多次表明反對立場。

他稱，必須指出，「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉」。聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了「一個中國原則」，其權威不容挑戰。

陳斌華接著重申，「1949年中華人民共和國成立後，即成為代表全中國的唯一合法政府」，以及「中華人民共和國理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權」等主張。

他據此強調，1971年第26屆聯大通過第2758號決議，「決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位」。這從政治上、法律上和程序上徹底解決了「全中國在聯合國的代表權問題」，明確了「中國在聯合國的席位只有一個，不存在『兩個中國、『一中一台』的問題」。

陳斌華說，「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是世界上183個國家「與中國建立外交關係的政治基礎」。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，一再伙同美西方反華勢力汙蔑攻擊聯大第2758號決議，動搖不了國際社會堅持「一中原則」的基本格局，只會讓國際社會更加清楚「台灣是中國一部分」的事實。

聯合國 一中原則 華人

上一則

菲美2+2部長對話提台海和平 台外交部：感謝

下一則

再談金門快艇案 陸委會副主委：沒有九二共識仍解決問題

延伸閱讀

賴清德IPAC年會談話 稱台願交流 批陸曲解2758號決議

賴清德IPAC年會談話 稱台願交流 批陸曲解2758號決議
新聞評論／抗中？和中？ 賴清德的矛與盾兩手策略

新聞評論／抗中？和中？ 賴清德的矛與盾兩手策略
賴清德民調上升 媒體人指3元素爭取到中間選民的認同

賴清德民調上升 媒體人指3元素爭取到中間選民的認同
賴清德：不論稱中華民國或台灣 主體就是這塊土地

賴清德：不論稱中華民國或台灣 主體就是這塊土地

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55

超人氣

更多 >
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」
霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像
巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因

巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因
八月4生肖財運旺 屬龍升遷有望、他們業績狂飆收入增

八月4生肖財運旺 屬龍升遷有望、他們業績狂飆收入增