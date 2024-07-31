賴清德批陸錯誤詮釋聯大2758號決議 國台辦深夜回應

聯大2758號決議文的解讀，持續成為各界攻防對象。（美聯社）

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會30日舉行，總統賴清德在會上表示，大陸錯誤詮釋聯大第2758號決議，與「一中原則 」不當連結。大陸國台辦發言人陳斌華31日回應稱，「民進黨當局」頑固堅持「台獨」分裂立場，一再伙同美西方反華勢力汙蔑攻擊聯大第2758號決議，動搖不了國際社會堅持「一中原則」的基本格局。

IPAC年度峰會台灣專題場30日登場，賴清德受邀以「台灣的全球願景」為題發表談話，後，IPAC成員通過決議，做出四點認定，包括聯大2758號決議文沒有提及台灣，也沒有決定台灣的政治地位，更不建立大陸擁有對台的主權，也沒有提及台灣在聯合國 的地位，及台灣在聯合國組織的參與。

對此，陳斌華31日深夜回應表示，這個所謂「聯盟」由一群極端反華分子拼湊而成，慣於在涉台問題上挑釁滋事，編造散布謠言謊言，我們（大陸）已多次表明反對立場。

他稱，必須指出，「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉」。聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了「一個中國原則」，其權威不容挑戰。

陳斌華接著重申，「1949年中華人 民共和國成立後，即成為代表全中國的唯一合法政府」，以及「中華人民共和國理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權」等主張。

他據此強調，1971年第26屆聯大通過第2758號決議，「決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席位」。這從政治上、法律上和程序上徹底解決了「全中國在聯合國的代表權問題」，明確了「中國在聯合國的席位只有一個，不存在『兩個中國、『一中一台』的問題」。

陳斌華說，「一個中國原則」是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是世界上183個國家「與中國建立外交關係的政治基礎」。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，一再伙同美西方反華勢力汙蔑攻擊聯大第2758號決議，動搖不了國際社會堅持「一中原則」的基本格局，只會讓國際社會更加清楚「台灣是中國一部分」的事實。