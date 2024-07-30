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賴清德：不論稱中華民國或台灣 主體就是這塊土地

記者周佑政／台北即時報導
台灣賴清德總統(右)接見「北美洲舜裔篤親總公所」訪團。(圖／台總統府提供)
台灣賴清德總統(右)接見「北美洲舜裔篤親總公所」訪團。(圖／台總統府提供)

台灣賴清德總統今天接見「北美洲舜裔篤親總公所」訪團時表示，不論其他國家稱呼台灣是中華民國、台灣或中華民國台灣，國際間看到的主體，就是台灣這塊土地及2350萬人。

賴清德也重申落實和平四大支柱行動方案，只要對等尊嚴，台灣很願意與中國交流合作，達到和平穩定、互惠互利的目標。

北美洲舜裔篤親總公所長期在美國僑社推展僑務工作，賴清德感謝總公所成立13年來，在北美洲僑界凝聚僑胞朋友的力量，推動國民外交，促進台美交流。

賴清德表示，上周五他參加最新一期外交領事人員、行政人員及僑務人員的結訓典禮，他特別與學員分享，不論友邦或是其他國家稱呼我們為中華民國、台灣或中華民國台灣，主體都是指這塊3萬6000平方公里的土地，以及2350萬人，「這就是國際上大家看到的我們，因此我們更要團結一致」。

賴清德指出，台灣最大的挑戰，主要來自中國不放棄武力併吞台灣，但台灣人民會團結一致，政府也會落實和平四大支柱行動方案，確保台灣的安全以及台海的和平穩定。台灣政府會秉持前總統蔡英文國防自主以及對外軍事採購，強化國防力量；讓產業升級，以強化經濟韌性；也會與民主國家肩並肩，共同發揮威懾力量。

賴清德說，每當中國或周邊國家發生天災地變，台灣民眾都會慷慨捐助大筆善款，所以只要對等、尊嚴，台灣也很願意跟中國進行交流合作，來達到和平、穩定、互惠、互利及和平共榮的目標。

賴清德表示，不管國內或國外，台灣都面臨很多的挑戰。除了政府必須扛起責任，團結人民共同面對，也非常需要海外僑領的持續支持。

賴清德 中華民國 蔡英文

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