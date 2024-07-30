我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠李尤娜遇害案 兇手納許獲刑30年

巴奧網球／遭誤判球場哭慘 第2種子高芙爆冷出局

IPAC反對中國曲解聯大2758號決議 台總統府：誠摯感謝

記者周佑政／台北即時報導
「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。(圖／台總統府提供)
「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。(圖／台總統府提供)

「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。台總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。

李問表示，感謝IPAC各國成員不畏打壓，在備受威脅與施壓的情況下，不遠千里來到台灣，堅定為台灣發聲，讓台灣社會感受到，德不孤，必有鄰。

李問表示，感謝今年IPAC特別在台北舉行「台灣講座」，以專題報告形式針對兩個重要議題進行討論，包括「聯大第2758號決議」，以及「兩岸穩定對全球經濟之重要性」，後者呼應IPAC今年啟動的「MIST行動計畫」，呼籲各國研析台海衝突帶來的經濟衝擊，更突顯台灣對全球繁榮不可或缺。

台灣正式入會成為IPAC會員國，李問表示，恭喜立委范雲及陳昭姿，成為IPAC台灣共同主席；面對威權主義擴張的威脅，國內各政黨應不分黨派，將國家安全置於政黨利益之前，共同與民主國家國際友人合作，並且共同參與「國會外交」重要的跨國平台。

聯合國

上一則

台灣成為IPAC新成員 范雲與陳昭姿擔任共同主席

下一則

賴清德：不論稱中華民國或台灣 主體就是這塊土地

延伸閱讀

台灣成為IPAC新成員 范雲與陳昭姿擔任共同主席

台灣成為IPAC新成員 范雲與陳昭姿擔任共同主席
北韓再空飄垃圾氣球 掉落南韓總統府 「無安全隱患」

北韓再空飄垃圾氣球 掉落南韓總統府 「無安全隱患」
賴清德下令押寶川普？台總統府駁斥：報導明顯錯誤

賴清德下令押寶川普？台總統府駁斥：報導明顯錯誤
輸液停產風波 食藥署長遭拔官 莊聲宏接任

輸液停產風波 食藥署長遭拔官 莊聲宏接任

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可

3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心