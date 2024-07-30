我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧網球／遭誤判球場哭慘 第2種子高芙爆冷出局

巴奧乒乓／ 王楚欽+孫穎莎混雙奪金 擊敗北韓組合

台灣成為IPAC新成員 范雲與陳昭姿擔任共同主席

記者陳熙文／台北即時報導
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲，和民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。（圖／民眾黨立委吳春城提供）
對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲，和民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。（圖／民眾黨立委吳春城提供）

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今於台北舉行年度峰會，正式宣布台灣成為IPAC的新成員之一，由民進黨立委范雲和民眾黨立委陳昭姿擔任共同主席。范雲表示，國民黨作為台灣的主要政黨，希望大家可以一起參與IPAC，不管對中國習近平政權有什麼不同的想法，都可以在這個平台上表達意見。

IPAC第4屆年會今在台北登場，包括23國及歐洲議會、49位議員及政要來台與會，並於下午舉行國際記者會。IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）於記者會中宣布，台灣正式加入IPAC，並由范雲及陳昭姿擔任共同主席。台灣，與哥倫比亞、伊拉克、馬拉維、所羅門群島、岡比亞及烏拉圭等其他6國，共7國一同成為IPAC的新成員。

IPAC於2020年成立，目的為關注並改革各國對中華人民共和國的政策，加上今天宣布的新成員，成員來到41個國家的議會，超過250名跨黨派國會議員。

至於國民黨立委今未出席IPAC年會，范雲說，IPAC的大門已經為台灣打開，當然希望未來還有機會，作為台灣的主要政黨，大家可以一起參與，守護台灣的民主，她認為這應該是全民的共識。范雲說，大家不管對習近平政權有什麼不同的想法，未來都可以在這個平台上表達意見。

另外，由於IPAC各成員國共同主席必須是跨黨派議員、民代，陳昭姿說，如果今天沒有民眾黨出席，台灣不可能成為IPAC成員，也不可能組成兩位共同主席。

國民黨 習近平 華人

上一則

親綠民調：國會改革釋憲遭疑 逾5成民眾不信大法官中立

延伸閱讀

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
義總理訪中 習近平盼促中歐對話 談電動車、AI合作

義總理訪中 習近平盼促中歐對話 談電動車、AI合作
東帝汶訪中 同意密切兩國軍方和警務合作

東帝汶訪中 同意密切兩國軍方和警務合作
習近平會梅洛尼 雙方不提一帶一路改提絲路精神

習近平會梅洛尼 雙方不提一帶一路改提絲路精神

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可

3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心