名廚江振誠宣布引退投入教育 RAW餐廳年底劃句點

國際名廚江振誠在國際記者會上，宣告個人將自餐廳的第一線引退。記者王聰賢／攝影

台灣首名米其林星級廚師江振誠今天宣布引退，他經營的餐廳RAW將在今年12月31日後劃下句點，之後將全心投入餐飲教育，獲米其林二星的RAW原址，將成為國際級料理學院。

台灣出生的江振誠在國際餐飲界是知名的Chef Andre，不僅親手建造14個炙手可熱的餐廳，也建立了生命中最重要的兩個料理殿堂，分別為新加坡 的Restaurant ANDRE（2018年2月結束）和台北的RAW（2014年設立），將新加坡和台灣都帶上全球美食地圖。

江振誠今天在RAW餐廳舉行國際記者會，宣布將自餐廳第一線引退。他表示，已達成自己設下的目標，向台灣年輕料理人展示成為國際餐廳需要的品質和標準，12月31日將是RAW餐廳的最後一天。

江振誠表示，今年過後或許不再有機會吃到Andre的料理，但這並不是放棄一個輝煌舞台，而是建構另一個更大、更重要也更有意義的新舞台，從餐廳經營到餐飲教育，讓更多台灣年輕人打開創意的雙眼，提供更好的廚師教育養成計畫，同時不斷為台灣的餐飲業和下一代，創造新機會和尋找解決方案。

根據RAW餐廳提供的新聞稿，江振誠認為，比料理更重要的事情是教育，因為一間成功的餐廳或一個人的力量，無法改變台灣餐飲的生態，但如果他能培養出百個、千個江振誠，每個人都能貢獻推動台灣料理的新觀點及概念，或許就有機會翻轉整個業界，真正做到與國際接軌，創造更大的料理影響力，「甚至改變整個亞洲餐飲產業對我們文化的理解」。

新聞稿指出，RAW餐廳原址將進化成為江振誠心中的國際級料理學院Culinary Academy。而RAW最後的菜單餐期，將從8月1日開始開放訂位至年底。8月16日的最終篇The Last Dance正式展開，將化身為劇場級的沉浸式用餐環境，江振誠把它定位成寫給所有熱愛料理、關心RAW餐廳的人的一封情書，這也將是他與RAW團隊的「最後一支舞」。

新聞稿提到，江振誠的每個作品直到完美時刻就歸零，每隔10年重新開機，是他為自己設定的階段性目標，40年工作生涯裡持續不變的，是對台灣的熱情與想望。RAW以重新定義台灣味開啟的10年餐廳旅程，反轉台灣的高端餐飲生態，今後將轉身以傳遞台灣味的使命，為亞洲餐飲界培養更多國際級人才的料理學院。

新聞稿提及，台灣與世界的對話，也將透過江振誠全新的未來計畫，展開更美好的篇章。江振誠認為，後退是為了讓更多人一起向前。

江振誠曾獲亞洲50大餐廳「終身成就獎」，RAW餐廳開啟台灣味的料理革命與台灣的高端餐飲時代，運用台灣在地食材，每年更換近6次菜單，10年來創作超過上千道料理，幾乎沒有重複的菜色，累積服務近30萬人次，被喻為「台灣最難訂的餐廳」，10年來天天滿座的紀錄難以被超越。