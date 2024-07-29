我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英跳水王子巴黎奧運後會退休嗎？丈夫這麼說

拜登改革最高法院計畫曝光 呼籲限制大法官任期

台明年國防預算有望創新高 立委主張提升至GDP占比3%

記者林銘翰／台北即時報導
明年國防預算額度，將在4600億上下，加計包含特別預算與特種基金，約增幅5%。(本報系資料照)
明年國防預算額度，將在4600億上下，加計包含特別預算與特種基金，約增幅5%。(本報系資料照)

台灣明年度國防預算有望創下新高，民眾黨立委林憶君今天說，在國家經濟正常發展的情況下，國防預算逐年增高是很正常的事情，重點是如何把錢花在刀口上，否則編再多預算都是浪費，而為了應對中共與日俱增的威脅，台灣應該把國防預算提升到整體GDP的3%，並且增加對內採購，俾利台灣國防產業升級。

行政院長卓榮泰今天聽取明年度中央政府總預算報告案，整體歲出、歲入規模有望再創新高，歲出可望逼近3兆元(新台幣，下同，約973億美元)，歲入可能超過2.8兆元。知情人士透露，國防預算額度將在4600億元上下，加計包含特別預算與特種基金，估計將達到6300億元左右，大約增幅5%。

林憶君透過新聞稿表示，在國家經濟正常發展的情況下，國防預算總額一年比一年高，本來就很正常的事情，重點是如何把關預算將錢花在刀口上，這是立委監督預算的責任，而如何分配人維、作維跟軍投三塊預算，更是考驗國防部的智慧。

林憶君舉例，像是以色列、波蘭等防衛壓力大的國家，國防預算都占GDP的3%以上，台灣在這方面還有相當的差距，國防預算除了總額，更要注意錢怎麼用，如果沒有把錢花在刀口上，編再多預算都是浪費。

林憶君指出，未來幾年國防部會面對幾個難題，分別是恢復一年期義務役後，產生額外至少160億元的人員維持費用，還有國防部承諾增加作戰訓練產生的作業維持費用。人員維持跟作業維持費用提升，最直接的結果就是壓縮軍事投資費用，偏偏未來國造潛艦的後續艦，可能產生高達2840億元的軍事投資預算需求。

林憶君認為，年度預算成長幅度有限，如何分配人維、作維跟軍投三塊預算，非常考驗國防部的智慧。

林憶君表示，按照目前國防部的規畫，未來國軍的人員維持跟作業維持費，將會占到較高的預算比例，其實這是一個警訊，代表整體國防體系會落入「消耗性國防」，也就是說國防部很難撥出資源，發展先進裝備或科技來應對未來的威脅。

林憶君呼籲，為了應對中共與日俱增的威脅，台灣應該把國防預算提升到整體GDP的3%，並且增加對內採購，盡量把預算留在國內，俾利台灣國防產業升級，更是促進國家經濟發展。

預算 國防部 投資

上一則

台主辦IPAC峰會 美聯社：陸外交官提前阻6國參加者

下一則

名廚江振誠宣布引退投入教育 RAW餐廳年底劃句點

延伸閱讀

明年總預算近3兆 國防預算6300億創新高 增幅約5%

明年總預算近3兆 國防預算6300億創新高 增幅約5%
以色列國防部獲准反擊真主黨 交總理內唐亞胡決定「方式與時機」

以色列國防部獲准反擊真主黨 交總理內唐亞胡決定「方式與時機」
美國防部向菲律賓坦承 曾藉宣傳貶低中國疫苗

美國防部向菲律賓坦承 曾藉宣傳貶低中國疫苗
中國上半年GDP增長率 16省未達標 僅7省超目標

中國上半年GDP增長率 16省未達標 僅7省超目標

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普
巴奧游泳／華裔簡愛奪金 女子100蝶式美國包下金銀

巴奧游泳／華裔簡愛奪金 女子100蝶式美國包下金銀
巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過

巴奧／泳池髒兮兮 美國隊選手：泳裝太緊、人人都在水裡小便過