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航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

記者胡瑞玲／台北即時報導
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

台灣受颱風影響致機場航班大亂，也讓行李領取大塞車，就有旅客因此飆罵地勤人員，使1名華航地勤當場向下跪道歉；隔天又發生等待候補位旅客因情緒激動，朝補位櫃檯砸塑膠椅，導致進行補位作業的地勤受傷。學者表示，颱風後期的疏運本身充滿不確定性，近期國際推動空中航行計畫，盼減少類似爭議，但需投入軟硬體設施及大數據。

凱米颱風挾帶豪大雨及強風，24日、25日台灣共取消國內外959航班，26日陸續恢復後也讓機場作業大塞車，就有旅客因等待行李太久，忍不住飆罵地勤人員，更有1名華航地勤當場向旅客下跪，畫面在網路瘋傳不僅引發熱議，也讓許多航空同業不滿。

金門航班也因風雨航班大亂，2000多人滯留金門，昨晚1名等待候補的楊姓男子疑似因酒醉情緒激動，再加上不滿未候補上機位，竟失控發飆，抓起現場塑膠椅直接砸向聯合候補櫃檯，造成正在進行候補作業的立榮航空地勤人員手部挫傷。

盡管2起事件華航、立榮均發聲力挺員工，但由於現在處暑假期間，出遊搭機人潮眾多，未來颱風影響航班的情況也恐再發生，航空公司如何在面對不能飛或延遲、行李大塞車的情況下，既能安撫旅客，又能讓機師、空服員及地勤人員等都能有尊嚴，成為一大課題。

朝陽科大飛航系主任盧衍良表示，本次颱風影響期間長，期間因為大量班機異動，導致地勤作業人員的工作時間也大幅拉長，幾乎都達勞動法規的上限，這也導致後面人力調度的難度大增，由於前期班機多有延誤影響，以至於後期回台班機的時間，多無法照既定班表運作。

在凌晨時分1小時內增加20多班飛機的行李要處理，其中包含許多過境班機，除要卸行李，還要再裝行李，因此實際要處理的工作量暴增，進而導致華航地勤人員下跪事件。

盧衍良說，此類事件會因為時空背景差異而每一次都不同過程，在工作規畫上，即使努力避免掉各種可能性，仍然很難完全避免，主因仍是複雜度甚高所致。

盧衍良指出，颱風天後期的輸運本身就充滿不確定性，因為是集體大量的航機時刻都發生異常，一旦在某一個時間點發生延遲，各單位間的資訊傳遞與確認，往往也因為資訊量太多而無法全面理解問題所在，因此，第一線人員並非不想如實陳述，而是其本身所知有限，這些作業細節都非簡單而容易解釋清楚。

盧衍良表示，各國機場每年也會有許多延遲事件，但絕大多數旅客多能諒解，在台灣反而偶會發生激烈爭端，或許在搭機相關的科普宣導仍可加強。

另外，盧衍良進一步指出，近年國際民航組織積極推動空中航行計畫，分為全球、區域，以及國家層次，其中有一項議題A-CDM（Airport Collaborative Decision Making）機場協作決策。

盧衍良說，其目的之一就是希望讓機場不同作業單位之間，可以透過資訊平台有更多最新動態資訊交換，盼藉此讓類似爭議事件減少，但這個構想需大量數據資料匯總，且軟硬體設施都要投入，期盼未來能進一步改善。

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