凱米釀台10死2失蹤902傷 8搜救人員入山搜尋3失聯登山客

凱米颱風豪大雨重創中南部，台南市消防隊員26日企圖以步行方式前往查看里民狀況。記者許正宏／攝影

台灣中央災害應變中心今天舉行凱米颱風第17次工作會報，截至當地今天下午3時最新統計，凱米颱風共造成10人死亡、2人失蹤、902傷，死亡10人分別為高雄2人、花蓮1人、台南1人、雲林2人，嘉義4人。另外還有3名登山客自22日失聯至今，今天上午高雄市消防局集結8名搜救人員，9時抵達八通關入山搜救。

南投縣消防局昨天轉報有3名登山客自台東縣向陽登山口進入，原預計26日由南投縣信義鄉東埔登山口離開，22日最後通訊時3人表示再1小時登上雲峰，但因中途遇颱風，預計會在高雄市轆轆谷山屋或塔芬谷山屋躲避，但接下來至今就再未回應。高雄市消防局昨天整裝出發前往救援，搜救人員昨晚夜宿東埔警光山莊，今天上午9時8名搜救人員抵達登山口八通關1.3K處入山搜救。

昨天晚間傳出1名成大考古系教授，15日上山至屏東縣瑪家鄉舊好茶部落做研究，不料颱風過後3天已經聯絡不上。今天上午8時許空勤總隊出動黑鷹直升機搭載搜救人員前往舊好茶部落搜尋，搜救人員抵達後經接觸確認教授一行4人皆無恙，尚有5天存糧婉拒救援。