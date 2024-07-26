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台灣治水預算用在哪？ 前內政部長：花的錢已是荷蘭一倍

記者李人岳／台北即時報導
凱米颱風帶來豪雨，造成高雄市區多處嚴重淹水。(記者劉學聖／攝影)
凱米颱風帶來豪雨，造成高雄市區多處嚴重淹水。(記者劉學聖／攝影)

凱米颱風重創台灣南部，各界質疑過去花費鉅額治水預算到底花去哪裡？內政部前部長李鴻源指出，政府當然有義務要告訴全民錢到底花去哪裡？不過他也提醒，應該回歸專業找出淹水原因。他並且質疑，近年來政治人物已經養成「一淹水就忙著說要編多少預算」的壞習慣，但「花的錢已經是荷蘭人的一倍了」，到底有沒有花在刀口上？因此應該先找出淹水的環節，接著才是開藥方、編預算。

李鴻源指出，此次高雄雨下得太大、超過排水保護標準固然是事實，不過前瞻預算花了台幣2000多億元，政府當然有義務要告訴全民錢怎麼花的？尤其這次重創的地方到底花了多少？做了什麼？有沒有發揮效果？不過李鴻源強調，先不要急著指責誰對誰錯，應該先回歸專業討論，如果真的有減緩淹水是應該鼓勵，但若沒發揮效果就應該思考是否真的人定勝天？

李鴻源指出，近年來政治人物已經養成「一淹水就忙著說要編多少預算」的不好習慣，一直開支票、編預算甚至編特別預算，但是過去花的錢已經是荷蘭人的一倍了，更令人納悶錢到底花去哪裡？

他強調應該先搞清楚到底為什麼淹水？淹水環節出在哪裡？接著才是開藥方，討論應該編多少預算。他呼籲不應該再落入舊的思考模式。李鴻源並建議，執政黨如果迴避，在野黨就應該盡責地模擬淹水的原因，發揮監督、開藥方的功能。

李鴻源坦言，高雄的治水與其他城市不太一樣，尤其愛河的潮汐如果很高，沿線的水就排不進愛河，同時這幾年都市大量開發擴張，很多原本可透水的地面變得不透水，逕流的流量增加，這就又牽涉滯洪池究竟還夠不夠的問題？

他並指出，高雄的治水有60%屬中央管轄，因此牽涉主管河川的水利署、都市內水的國土署以及地方政府，三方必須通力協調合作，在政治上有一定挑戰性。李鴻源說，韓國瑜擔任市長時代，曾經全面盤點公園、學校操場等場地如何發揮滯洪功能，當初都有規畫，只是不知道有沒有再繼續推動。

李鴻源同時質疑，這次可看到地下室停車場大淹水的狀況，不過颱風登陸前其實有兩天可準備，氣象署應該也有提前預告降雨量，應該有足夠時間通知民眾疏散車輛或設置擋水板等。

他回憶，過去他在台北縣政府期間，每到汛期前都會公布易淹水地區的潛勢圖，同時要求所有排水溝的汙泥都要清除，海上警報一發布就要移動堤外停車場的車輛。因此從工程角度看，應該檢討過去的治水工程、預算有沒有發揮效果？另從災害管理角度，應檢討這次有沒有做到應有的防颱準備？

內政部前部長李鴻源指出，近年來政治人物已經養成「一淹水就忙著說要編多少預算」的壞...
內政部前部長李鴻源指出，近年來政治人物已經養成「一淹水就忙著說要編多少預算」的壞習慣，但「花的錢已經是荷蘭人的一倍了」，到底有沒有花在刀口上？ （本報系資料照片）

預算 支票 內政部

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