我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他今年6月買房 如何申請到利率僅2.75%的房貸？

新聞周刊：Z世代年輕人會不會投給賀錦麗？

凱米海象不佳 台灣西部海域7外籍貨輪擱淺1沉沒9人失蹤

記者王長鼎／新北即時報導
凱米颱風風強雨豪大雨，海象不佳，台灣西部海域共7外籍貨輪擱淺，其中1艘沉沒，9人失蹤待尋。圖／台灣應變中心提供
凱米颱風風強雨豪大雨，海象不佳，台灣西部海域共7外籍貨輪擱淺，其中1艘沉沒，9人失蹤待尋。圖／台灣應變中心提供

凱米颱風來襲，帶來強風豪大雨，造成海象不佳，台灣西部海域昨、今兩天傳出7起外籍貨輪擱淺意外，其中一艘坦尚尼亞籍貨輪沉沒，船上疑有9名緬甸籍船員落海失蹤待尋。

中央災害應變中心指出，24日下午1時30分，海巡署獲報，一艘多哥籍貨輪「SOPFIA」擱淺在台南安平外海，人船平安，25日中午12時29分海巡署通報「S」船可能棄船，海巡署及消防署於現場規畫救援，於下午1時13分海巡署通報「S」船不棄船。

24日深夜11時42分基隆岸台獲報，印尼籍貨輪「IRIANA」擱淺在屏東枋山外海1海浬內，船上20人，已下錨，船體無損、無漏油、船員平安，目前尋找拖船中。

25日清晨5時45分基隆岸台獲報，坦尚尼亞籍貨輪「FU-SHUN」在高雄港外海19浬傾斜下沉，上午6時31分獲報該船已下沉，後續呼叫無回應，船上有緬甸籍船員9人，目前海象為猛浪且能見度低於1浬，已請基隆岸台、漁業電台廣播鄰近船隻協助搜救，今天上午8時35分，我國籍貨輪「中鋼永續」號已抵達現場，惟現場能見度不佳，且現場風力太強，滯留原處搜索查看，尚無法尋獲事故船及待救船員，持續搜尋中。今天下午2時35分空勤總隊搜救機起飛前往搜尋。

25日清晨5時54分里斯本搜救中心通報，多哥籍貨輪「HEDWIG OLDENDORFF」在高雄港外海西南方約52浬發報遇險信號，經聯繫船東表示，以與該船聯繫確認人船平安。

25日上午8時15分，基隆岸台通報，蒙古籍貨輪「BASIA」擱淺在屏東大鵬灣距岸0.1浬處，擱淺船上有8人， 包括6名印尼籍船和2名緬甸籍船員待救，已請員著救生衣待船艙等待救援。

25日上午11時15分，海巡署通報，喀麥隆籍貨輪「GINAN」因失去動力擱淺在大鵬灣外0.7浬處，船上有1台籍及8名緬甸籍船員，已請員著救生衣待船艙等待救援，目前人船平安。

25日上午11時50分海巡署通報，坦尚尼亞籍貨輪「XIN LI 新利」號擱淺在高雄茄萣濱海外1浬， 船上有1台籍及11名緬甸籍颱員，已請船員著救生衣待船艙等待救援，目前人船均平安。

緬甸 印尼

上一則

凱米颱風暴雨強襲 全台釀5死531人傷 停電近80萬戶

延伸閱讀

凱米颱風暴雨強襲 全台釀5死531人傷 停電近80萬戶

凱米颱風暴雨強襲 全台釀5死531人傷 停電近80萬戶
凱米颱風在福建莆田登陸 當局轉移24萬人

凱米颱風在福建莆田登陸 當局轉移24萬人
輕颱凱米登陸中國 台灣本島最快深夜脫離暴風圈

輕颱凱米登陸中國 台灣本島最快深夜脫離暴風圈
凱米襲台2死 花蓮牆落砸車母亡子命危

凱米襲台2死 花蓮牆落砸車母亡子命危

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42

超人氣

更多 >
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
餐廳蔬菜比自己在家炒好吃的11項秘訣 最後一點是秘密武器

餐廳蔬菜比自己在家炒好吃的11項秘訣 最後一點是秘密武器
田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有

田納西州幸運兒刮中1百萬元 店員起貪念偷調包據為己有