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凱米颱風暴雨強襲 全台釀5死531人傷 停電近80萬戶

記者王長鼎／新北即時報導
凱米颱風挾帶暴雨造成高雄市區昨天多處淹水，仁武區鳳仁路積水最深1公尺。記者劉學聖／攝影
凱米颱風挾帶暴雨造成高雄市區昨天多處淹水，仁武區鳳仁路積水最深1公尺。記者劉學聖／攝影

中颱凱米颱風加西南氣流今天持續帶來超大豪雨重創台灣中部及南部，尤其是高雄因暴雨淹水災情大爆發，受創最嚴重，不僅全台停電戶數一度高達79萬7662戶，也因風災釀5死531人受傷。

中颱凱米颱風加西南氣流今天持續帶來超大豪雨重創台灣中部及南部，風災釀5死531人...
中颱凱米颱風加西南氣流今天持續帶來超大豪雨重創台灣中部及南部，風災釀5死531人受傷。記者王長鼎／翻攝

凱米颱風已於今晚7七時在中國福建沿海登陸，今晚8時其中心位於馬祖西南方100公里處，因移動速度緩慢，暴風圈仍籠罩嘉義以北、澎湖、馬祖及金門，各地風雨持續，高雄市、彰化縣與南投縣昨也因暴雨淹水災情嚴重，預計明天上午10時脫離台灣近海，全台積淹水災情總計2381件，截至今晚8時尚未退水1979件，已退水402件。

中央災害應變中心統計，此次風災共造成高雄市1名64 歲婦人騎機車遭路樹倒塌壓傷，送醫不治；花蓮縣屋頂掉落物砸中汽車，壓傷車內1名44歲女護理師送醫不治； 高雄市1名78歲男子因住家遭土石流掩埋，救出後送醫不治；台南市1名65歲男子在自家修繕不慎摔落，送醫不治；雲林縣一名75歲男子騎機車外出購物，返家途中壓到掉落的樹枝摔倒在地昏迷送醫搶救仍宣告不治。

自來水曾停水戶數15萬7517戶、修復戶數13萬1295戶、仍停水戶數2萬6222戶；基地台災情317座故障，已修復128座，待修復189座，預計28日修復完成；花蓮縣秀林鄉市話中斷133戶待修護，預計7月30日晚上7時可修復完成；電力系統部分，全國曾停電用戶數79萬7662戶，已修復73萬7971戶，待修復5萬9691戶。

高雄市岡山區嘉興里昨天嚴重淹水，有的住家客廳都是泥水。記者劉學聖／攝影
高雄市岡山區嘉興里昨天嚴重淹水，有的住家客廳都是泥水。記者劉學聖／攝影

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