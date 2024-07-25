輕颱凱米登陸中國 台灣本島最快深夜脫離暴風圈

屏東縣消防局疏散當地居民。(美聯社)

台灣氣象署今天表示，輕颱凱米已於25日晚間7時左右於中國福建登陸，預估台灣本島、澎湖今天深夜至明天凌晨有機會脫離暴風圈，但金馬地區正是風雨最顯著的時候，中南部地區也要留意劇烈降雨。

台灣中央氣象署持續發布輕颱凱米海上陸上颱風警報，今天晚間8時凱米的中心位置在馬祖的西南方約100公里處，以每小時18轉15公里速度，向西北轉北北西進行；中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，七級風平均暴風半徑250公里。

氣象署預報員謝佩芸晚間在颱風記者會中表示，凱米颱風中心今天晚間7時左右中國福建沿海登陸，颱風強度有持續減弱的趨勢；預估今天深夜至明天凌晨台灣本島、澎湖有機會脫離暴風圈範圍，金門、馬祖地區預估明天清晨至上午間脫離。

謝佩芸指出，目前凱米暴風圈仍籠罩嘉義以北、澎湖、馬祖及金門，而基隆、宜蘭、花蓮、台南、高雄在晚間8時已脫離其暴風圈；但台南至屏東持續降雨中，仍須嚴加戒備。

謝佩芸提到，金馬地區今晚、明晨是風雨最明顯的時候，台灣本島、澎湖在今晚至明天仍要留意環流所帶來的降雨；降雨範圍由原本西南部地區漸漸北移，影響中部、甚至北部地區，提醒接下來新竹以南至台南，可能會有連續幾個小時的強降雨。

謝佩芸提醒，今晚台中山區及南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東縣仍有局部大豪雨或超大豪雨；苗栗、台中、彰化有局部豪雨或大豪雨，澎湖縣有局部大雨或豪雨。

謝佩芸指出，今天截至晚間8時，累積雨量以高雄茂林區多納林道測站1197毫米最多；其他縣市部分，嘉義奮起湖997毫米、屏東尾寮山983毫米。

謝佩芸說，預估明天仍受西南風影響，中南部仍有明顯雨勢；27日台灣附近為偏南風、28日為偏東南風至偏東風，但在台灣南部、自南海至菲律賓一帶仍然是一個大低壓帶，會斷斷續續有水氣移入，26日中南部仍要留意降雨，27日東南部易有短暫陣雨。