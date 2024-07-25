我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說看出健康端倪？2警訊是帕金森氏症前兆

哈佛：窮人孩子想出頭天 社區成年人都要有好工作

輕颱凱米登陸中國 台灣本島最快深夜脫離暴風圈

中央社台北25日電
屏東縣消防局疏散當地居民。(美聯社)
屏東縣消防局疏散當地居民。(美聯社)

台灣氣象署今天表示，輕颱凱米已於25日晚間7時左右於中國福建登陸，預估台灣本島、澎湖今天深夜至明天凌晨有機會脫離暴風圈，但金馬地區正是風雨最顯著的時候，中南部地區也要留意劇烈降雨。

台灣中央氣象署持續發布輕颱凱米海上陸上颱風警報，今天晚間8時凱米的中心位置在馬祖的西南方約100公里處，以每小時18轉15公里速度，向西北轉北北西進行；中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，七級風平均暴風半徑250公里。

氣象署預報員謝佩芸晚間在颱風記者會中表示，凱米颱風中心今天晚間7時左右中國福建沿海登陸，颱風強度有持續減弱的趨勢；預估今天深夜至明天凌晨台灣本島、澎湖有機會脫離暴風圈範圍，金門、馬祖地區預估明天清晨至上午間脫離。

謝佩芸指出，目前凱米暴風圈仍籠罩嘉義以北、澎湖、馬祖及金門，而基隆、宜蘭、花蓮、台南、高雄在晚間8時已脫離其暴風圈；但台南至屏東持續降雨中，仍須嚴加戒備。

謝佩芸提到，金馬地區今晚、明晨是風雨最明顯的時候，台灣本島、澎湖在今晚至明天仍要留意環流所帶來的降雨；降雨範圍由原本西南部地區漸漸北移，影響中部、甚至北部地區，提醒接下來新竹以南至台南，可能會有連續幾個小時的強降雨。

謝佩芸提醒，今晚台中山區及南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東縣仍有局部大豪雨或超大豪雨；苗栗、台中、彰化有局部豪雨或大豪雨，澎湖縣有局部大雨或豪雨。

謝佩芸指出，今天截至晚間8時，累積雨量以高雄茂林區多納林道測站1197毫米最多；其他縣市部分，嘉義奮起湖997毫米、屏東尾寮山983毫米。

謝佩芸說，預估明天仍受西南風影響，中南部仍有明顯雨勢；27日台灣附近為偏南風、28日為偏東南風至偏東風，但在台灣南部、自南海至菲律賓一帶仍然是一個大低壓帶，會斷斷續續有水氣移入，26日中南部仍要留意降雨，27日東南部易有短暫陣雨。

上一則

高虹安條款？民眾黨將涉貪一審有罪 從開除改視情節處理

延伸閱讀

中國氣候水深火熱 颱風、高溫、山洪、暴雨、強對流5預警齊發

中國氣候水深火熱 颱風、高溫、山洪、暴雨、強對流5預警齊發
凱米襲台2死 花蓮牆落砸車母亡子命危

凱米襲台2死 花蓮牆落砸車母亡子命危
颱風攪局 陸船翻覆協商延期 「已談妥不會改變」

颱風攪局 陸船翻覆協商延期 「已談妥不會改變」
颱風假喬不攏 6縣市首長被罵翻

颱風假喬不攏 6縣市首長被罵翻

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20

超人氣

更多 >
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
蒙市女孩趙安歸來 母親聲明：助她康復前行

蒙市女孩趙安歸來 母親聲明：助她康復前行
餐廳蔬菜比自己在家炒好吃的11項秘訣 最後一點是秘密武器

餐廳蔬菜比自己在家炒好吃的11項秘訣 最後一點是秘密武器