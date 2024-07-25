高虹安條款？民眾黨將涉貪一審有罪 從開除改視情節處理

新竹市長高虹安。(圖／本報系資料照)

台灣新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台北地檢署依照貪汙、偽造文書等罪起訴，原訂今天上午11時宣判，受到凱米颱風來襲順延。依照民眾黨「紀律評議裁決準則」規定，涉犯政治獻金法、貪汙治罪條例等罪，將視情節輕重予以除名或停權，端視民眾黨中央評議委員會的決議。

高虹安去年8月被控在立委任內，虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算 上限金額，總計詐得新台幣46萬30元(約1.5萬美元)，台北地檢署依照貪汙治罪條例、刑法偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告，其中黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，王郁文、高虹安則是否認犯罪。

民眾黨中評會去年9月決議，依照黨內廉政準則，祭出暫停黨權處分，而且在判決確定無罪以前，高虹安不得聲請恢復黨權。民眾黨發言人李頂立表示，民眾黨主席柯文哲 跟民眾黨對廉政的態度不會妥協，從過去在台北市政府時期，再到現在的民眾黨公職都有嚴格要求，柯文哲的態度跟過去一樣，「該怎麼辦，就怎麼辦」。

民眾黨在2020年9月7日由中央委員會通過的「廉政準則」第6條規定，涉犯「貪汙治罪條例」或「刑法」詐欺 等罪，「經法院一審判決有罪者，應予開除黨籍，受處分人執行徒刑期間不得回復黨籍。」換言之，高虹安若因涉貪被判一審有罪，原本應該直接開除黨籍。

據了解，民眾黨去年將「廉政準則」與「紀律評議裁決準則」合而為一，根據修訂後的版本，如果涉犯政治獻金法、貪汙治罪條例或刑法詐欺背信等罪，已經由先前的「一審判決有罪開除黨籍」，改為「視情節輕重，應予以除名或停權之處分。」

根據民眾黨公開的法規資訊，已經未見原本的「廉政準則」，僅有「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」，而根據紀律評議裁決準則，從去年下半年開始，有過3次修正紀錄，最近一次的日期為今年7月4日。

根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪汙治罪條例等，經一審判處有期徒刑以上之刑者，將停止其職務；案件若經二審改判無罪可復職；但判刑確定者將解職，並且在3個月內完成補選，倘若剩餘任期不足2年，不再進行補選，由內政部報請行政院派員代理至任期屆滿。