我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛：窮人孩子想出頭天 社區成年人都要有好工作

美第2季經濟成長超強 通膨持續降溫

高虹安條款？民眾黨將涉貪一審有罪 從開除改視情節處理

記者林銘翰／台北即時報導
新竹市長高虹安。(圖／本報系資料照)
新竹市長高虹安。(圖／本報系資料照)

台灣新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，台北地檢署依照貪汙、偽造文書等罪起訴，原訂今天上午11時宣判，受到凱米颱風來襲順延。依照民眾黨「紀律評議裁決準則」規定，涉犯政治獻金法、貪汙治罪條例等罪，將視情節輕重予以除名或停權，端視民眾黨中央評議委員會的決議。

高虹安去年8月被控在立委任內，虛報或浮報助理酬金、加班值班費到預算上限金額，總計詐得新台幣46萬30元(約1.5萬美元)，台北地檢署依照貪汙治罪條例、刑法偽造文書等罪嫌起訴高虹安及前助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、王郁文共5名被告，其中黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷在庭訊時均認罪，王郁文、高虹安則是否認犯罪。

民眾黨中評會去年9月決議，依照黨內廉政準則，祭出暫停黨權處分，而且在判決確定無罪以前，高虹安不得聲請恢復黨權。民眾黨發言人李頂立表示，民眾黨主席柯文哲跟民眾黨對廉政的態度不會妥協，從過去在台北市政府時期，再到現在的民眾黨公職都有嚴格要求，柯文哲的態度跟過去一樣，「該怎麼辦，就怎麼辦」。

民眾黨在2020年9月7日由中央委員會通過的「廉政準則」第6條規定，涉犯「貪汙治罪條例」或「刑法」詐欺等罪，「經法院一審判決有罪者，應予開除黨籍，受處分人執行徒刑期間不得回復黨籍。」換言之，高虹安若因涉貪被判一審有罪，原本應該直接開除黨籍。

據了解，民眾黨去年將「廉政準則」與「紀律評議裁決準則」合而為一，根據修訂後的版本，如果涉犯政治獻金法、貪汙治罪條例或刑法詐欺背信等罪，已經由先前的「一審判決有罪開除黨籍」，改為「視情節輕重，應予以除名或停權之處分。」

根據民眾黨公開的法規資訊，已經未見原本的「廉政準則」，僅有「台灣民眾黨紀律評議裁決準則」，而根據紀律評議裁決準則，從去年下半年開始，有過3次修正紀錄，最近一次的日期為今年7月4日。

根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪汙治罪條例等，經一審判處有期徒刑以上之刑者，將停止其職務；案件若經二審改判無罪可復職；但判刑確定者將解職，並且在3個月內完成補選，倘若剩餘任期不足2年，不再進行補選，由內政部報請行政院派員代理至任期屆滿。

柯文哲 詐欺 預算

上一則

遭女兒牆砸中妻死兒命危 他泣訴：颱風天非出遊只是買東西

延伸閱讀

鄭文燦涉貪負面聲量升高 綠支持度平均下滑4個百分點

鄭文燦涉貪負面聲量升高 綠支持度平均下滑4個百分點
凱米侵台擾亂高虹安涉貪案？法官看「天意」決定何時宣判

凱米侵台擾亂高虹安涉貪案？法官看「天意」決定何時宣判
台智光案涉貪321萬 陳重文續押禁見

台智光案涉貪321萬 陳重文續押禁見
新竹縣長涉貪起訴 藍疑鄭文燦案後就被盯「這麼巧？」

新竹縣長涉貪起訴 藍疑鄭文燦案後就被盯「這麼巧？」

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
台中市長盧秀燕在美國快閃，因颱風已決定提早返台。圖／台中市府新聞局提供

颱風來襲 盧秀燕美國快閃提早返台 藍綠看法兩極

2024-07-23 14:42

超人氣

更多 >
霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查

霍楚前華裔副幕僚長孫雯 長島住宅遭FBI突襲搜查
台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？

台女星「放養」子女不會背九九表 焦慮：我們錯了嗎？
加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入

加州婦找到四年前遺失的大疊百元鈔 卻遭銀行拒絕存入
帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段

帳單收附加費近4成 華人傻眼餐廳宰客新手段
搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤

搭機訂商務艙 常會犯這4個錯誤