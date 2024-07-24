颱風凱米襲台 釀2死201傷

颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

強颱凱米襲台，中央災害應變中心統計至今晚8時，釀2死、201傷，包含高雄市婦人騎機車遭倒塌路樹壓死、花蓮婦人遭民宅頂樓掉落女兒牆砸死；高雄市等3處共5萬多戶停電。

中央災害應變中心晚上9時召開第6次工作會報，由指揮官、內政部 長劉世芳主持，並聆聽各部會報告。依中央災害應變中心報告指出，颱風造成2死201傷。

死亡部分包含高雄市65歲婦人騎車經鳳山區附近路口，遭倒塌路樹壓傷，送醫搶救不治；花蓮中興路附近民宅頂樓女兒牆掉落，砸中臨停車輛，造成45歲高姓婦人送醫搶救不治、7歲兒子重傷昏迷。

中央災害應變中心表示，颱風造成受傷201人，分別高雄市56人、台南市32人、台中市27人、花蓮縣16人、彰化縣14人、台北市9人、雲林縣8人等。

至於災情部分，中央災害應變中心統計至晚上8時，共3496件，包含已處理1666件、處理中1830件。路樹災情最多共1798件、民生基礎設施損毀712件、建物毀損277件、廣告招牌災情245件等。

此外，4件橋樑災情分別在台北市、南投縣；土石災情23件，以宜蘭縣、雲林縣、新竹縣最多。

颱風凱米來襲，台中市和平區公所協助撤離梨山里松茂部落危險戶9戶，山區也因豪雨導致土石流，滾滾「黃河」怵目驚心。（民眾提供）中央社

統計至晚上8時，勸離海岸共5409人，包含北部地區2500人、東部地區1249人、中部地區888人、南部地區628人、金馬澎地區146人。

中央災害應變中心表示，依海巡署通報，多哥籍蘇菲亞貨輪下午1時30分在安平港西方2.7浬處，往東航 行，疑流錨往岸際漂流，確認後回報此貨輪提及因風浪大，無法控制航向恐擱淺；下午近3時，此貨輪在黃金海岸西方0.8浬滯留，完成下錨，無失去動力及擱淺。

中央災害應變中心指出，14縣市預防性疏散撤離，包含台北市、新北市、宜蘭縣、花蓮縣等，實際撤離8569人，收容處所115處，包含新北市19處最多。

中央災害應變中心表示，預警性封閉路段28處，包含基隆市中正區台2線70K（潮境公園）晚上7時實施預警性封閉等處。

統計至晚上8時止，累計積淹水災情41件，主要是宜蘭、高雄道路積淹水，深度在11至20公分，宜蘭少數區域介於50到70公分。未退水14件，已退水30件。

中央災害應變中心表示，至晚上8時，台中梨山495戶停水，因落石損壞原水管道路不通，路通就進場搶修，用戶有山泉水源，暫時用水無虞。全國曾停電29萬3681戶、修復23萬9798戶，仍停電5萬3883戶，集中高雄市、台南市、南投縣。