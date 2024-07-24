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中批賴製造兩岸對抗 陸委會：賴就職演說已充分釋善意

記者廖士鋒／即時報導
陸委會24日回應中國國台辦說法指出，中共片面設置所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間，「台灣主流民意早已堅定拒絕」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會24日回應中國國台辦說法指出，中共片面設置所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間，「台灣主流民意早已堅定拒絕」。（記者廖士鋒／攝影）

中國國台辦發言人朱鳳蓮24日上午在記者會上，針對陸委會主委邱垂正認為中國脅迫台灣是兩岸關係緊張主因指出，當前台海形勢緊張動盪的根源，在於民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，並批評賴清德上台以來，不斷進行「台獨」挑釁，製造兩岸敵意對抗。就此陸委會24日重申，「九二共識」並沒有中華民國生存的空間，更強調賴總統就職演說「已充分釋出善意」。

就朱鳳蓮24日上午回應邱垂正說法表示，當前台海形勢緊張動盪的根源，在於民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，頑固堅持「台獨」立場。她指出賴清德上台以來，不斷進行「台獨」挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平，損害同胞福祉，嚴重挑釁一個中國原則。「對此，我們堅決反對，必須反制，必須懲戒」。

朱鳳蓮指出，奉勸賴清德當局順應民意，認清形勢，放棄「抗中拒統」、「倚外謀獨」的幻想。「任何挑釁一個中國原則、分裂國家的行徑，都必將失敗。任何阻撓兩岸同胞交流合作、製造兩岸對立對抗的圖謀，都必將落空」。

陸委會24日發表「對國台辦負面解讀總統談話之回應」，當中指出中華民國是主權國家，賴總統近期談話，強調保障自由人權、深化台灣民主憲政體制，堅定維護國家主權以及和平與穩定的台海現狀，「這是台灣人民及國際社會的最大共識，對岸無權置喙，更應放棄以武力恫嚇和經濟脅迫等方式，逼迫台灣人民接受其政治主張」。

陸委會強調，政府已多次表明，中共片面設置所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間，「台灣主流民意早已堅定拒絕」。

陸委會重申，賴總統就職演說已經闡明，政府延續「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀，以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，並呼籲兩岸恢復對等、健康有序之交流，「已充分釋出善意」。

陸委會指出，維護台海現狀與確保兩岸關係的和平穩定是雙方共同的責任，敏感的政治性議題短期雖然難解，但攸關兩岸人民福祉的事務性議題，均不應設置任何前提，以造福兩岸人民為目的進行協商與交流。

陸委會呼籲中方，尊重兩岸現實、面對台灣主流民意，務實推動良性的交流對話，「透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環」。並提到，我政府也持續關注我國人赴陸港澳之人身安全風險，採取必要合理的保護措施與提醒職責。

中華民國 賴清德 民進黨

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