我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不想被送精神病院？ 蒙市女孩失蹤前與警哭喊對話曝光

44％比42％ 路透民調：賀錦麗領先川普2個百分點

空服員罷工17天 長榮航求償失敗

記者王宏舜／台北24日電
桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工17天落幕。(本報資料照片)
桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工17天落幕。(本報資料照片)

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工，長達17天落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員提出非法罷工損害賠償訴訟，求償3400萬元(新台幣，下同，約103萬美元)，台北地方法院判長榮航空敗訴。長榮航空上訴，台灣高等法院認定罷工行動未違法，23日判上訴駁回；可上訴。

高院認為，罷工經工會會員投票，經過半數會員同意，罷工的主體及程序均合法，工會雖招收桃園市以外的長榮空服員為會員，但就算扣除，對罷工的投票結果也無任何影響。高院指出，工會於調解時提出增設勞工董事訴求，經調解而不成立，未違反勞資爭議處理法規定，也沒違反誠信原則；有關設置勞工董事、限制外籍組員服勤人數條款，屬勞資爭議處理法的「勞動條件」。

高院認定，罷工非強暴、脅迫、妨礙長榮航空員工行使權利，無妨害員工進出公司，設置罷工糾察線也不是以損害長榮航空為主要目的，未犧牲長榮航空利益以圖利空服員工會，依勞資爭議處理法規定，長榮航空求償無據，駁回上訴。

桃園市空服員職業工會是在2019年提出外站津貼費等8項訴求，和長榮航空三度協商破局，同年6月20日下午4時宣布罷工，並於桃園南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，園區內約超過1000名員工無法正常上下班。

罷工次日，長榮航空委任律師提告，認為工會違法罷工，嚴重影響公司營收、聲譽、財產損失，以公司一天損失營業收入為請求基礎，以尼莎颱風期間全面停飛損害為依據請求，一天損失3400萬元，請求工會、工會理事長、全體理監事共12人連帶賠償。

長榮 罷工 高院

上一則

上任首次漢光演習 賴清德穿軍裝視導

延伸閱讀

南加迪士尼員工合約談不攏 授權罷工

南加迪士尼員工合約談不攏 授權罷工
迪士尼員工投票授權罷工 為工會談判添籌碼

迪士尼員工投票授權罷工 為工會談判添籌碼
月薪連房租都付不出來…加州迪士尼員工爭加薪、揚言罷工

月薪連房租都付不出來…加州迪士尼員工爭加薪、揚言罷工
長榮航空 躍升全球十大最佳航空第8名

長榮航空 躍升全球十大最佳航空第8名

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

2024-07-17 00:20
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
國民黨立委馬文君。（圖／立委馬文君提供）

川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入

2024-07-20 04:03
中研院分子與細胞學程博士生許碧領（右起）、分子生物研究所助研究員陳昇宏與博士後研究學者吳嘉洲，發現「鐵死亡觸發波」，相關研究未來可應用於癌症治療。(記者林澔一／攝影)

中研院發現「鐵死亡觸發波」 可望抗癌

2024-07-19 02:24

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重

男在拉斯維加斯花1千美元買春 隔天醒來發現損失慘重
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉