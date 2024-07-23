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凱米侵台擾亂高虹安涉貪案？法官看「天意」決定何時宣判

記者王聖藜／台北即時報導
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

台北地院審理新竹市長高虹安涉嫌助理費貪汙一案，本訂明天上午11時宣判，遇「凱米」颱風襲台可能生變；法院今天表示，如台北市政府宣布停班停課，依慣例會改期在「下一個上班日」再行宣判。

台北地院說，如果宣布24日停班停課，將順延到25日宣判；如果宣布24、25日連續停班停課，將順延到26日宣判，時間原則上維持表訂的上午11時，由法院行政協調未使用的空法庭宣判，屆前，法院會通知檢、辯知悉。

高虹安涉助理費案台北地院分「112年矚重訴1號」案號審理，合議庭密集排審，5月22日辯論終結，法官預留2個月時間整理判決。

高虹安被控2020年擔任不分區立委時虛報助理酬金、加班費詐領46萬30元，檢方認為，高涉犯法條是利用職務機會詐領財物罪、使公務員登載不實罪，起訴高及她的4名助理。

同案4名共犯助理是高虹安的前國會辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文；黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷認罪，高虹安、王郁文不認罪。

貪汙案審理明快，高虹安在最末辯論庭說，她在立委任內專業問政，法案提案、預算質詢、地方服務都親力親為，新科任內被評鑑是表現最高分的立委，如果連立法院給的小錢都貪、且浮報助理費，不會有好的表現。

高虹安說，她剛上任立委，聽從黃惠玟的建議仿傚前立委李俊俋的模式處理辦公室零用金，毫無貪汙主觀犯意；她說，憲法賦予法官獨立審判的權力，相信法官會依過往見解給予適合、正確的判斷。

檢察官論告說，高虹安的詐領犯行是低薪高報、製作助理酬金、加班費的差額，以施用詐術方式領取公款，本案有可能是法院第一次就立委助理的薪資適法性表態，檢察官只是依職權起訴、論告。

檢方說，希望法官審案刷新國會吏治，杜絕立法院零用金制度；檢方說，貪汙案證據充足，請法院給予一個符合事理、常情的評價，以彰顯正確的價值觀念以及社會期待的公平正義。

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