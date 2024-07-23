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川普索保護費 台灣願繳更多？王鴻薇：當務之急是…

記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰日前似呼應美國前總統川普的「台灣繳保護費」說，稱台灣願意付出更多責任防衛台灣。國民黨立委王鴻薇今表示，交保護費確實是事實，但兩岸關係越平和，我方較不需要理會美國交保護費的要求。記者屈彥辰／攝影
行政院長卓榮泰日前似呼應美國前總統川普的「台灣繳保護費」說，稱台灣願意付出更多責任防衛台灣。國民黨立委王鴻薇今表示，交保護費確實是事實，但兩岸關係越平和，我方較不需要理會美國交保護費的要求。記者屈彥辰／攝影

前總統川普日前提出台灣應繳保護費之說，川普任內的國安顧問歐布萊恩也提出台灣應將國防支出提高到約GDP的5%。行政院長卓榮泰日前似呼應川普說法，台灣願意付出更多責任防衛台灣。國民黨立委王鴻薇今表示，交保護費確實是事實，但兩岸關係越平和，我方較不需要理會美國交保護費的要求。

對於川普說法，卓榮泰日前回應，台美過去保有友好關係，會努力維持並往更好的方向走，雙方對台海、印太地區有共同責任，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛我們自己、保障安全。」

今日王鴻薇說，卓榮泰說法不清不楚，對川普來說，說要保護費就是要錢，川普意思並不是要責任，如果責任等於錢，可能川普才會滿意。問題是到底我方要付多少保護費，按照川普任內的國安顧問要求國防支出達到GDP的5%，要比現在的6000億再多一倍，增加到1兆2000億，這是很大的數字。當卓榮泰說我方要負更大的責任，是否可以具體告訴所有納稅人，到底還要多付多少錢？

王鴻薇提到，說到付保護費，台灣長期以來本來就在付保護費，台灣跟美國進行相關軍購，但我方當務之急還是應該把兩岸關係搞好。在馬政府時代，美國也是要求我方要大幅提高國防支出，但因為當時兩岸關係較好，當時美國要求我方國防支出提高到GDP的3%，我方不一定需要照單全收。

王鴻薇指出，現在兩岸關係不好，甚至外媒稱台海變成全世界最危險的地方，這樣狀況下，當然要照單全收美國要求，要賣什麼武器就賣，我方買了後，美國也可以延宕交貨，目前延宕交貨金額已達192億美元。美國不交貨，我方也無可奈何，無法對美國提出什麼樣的要求，交保護費確實是事實，但兩岸關係越平和，我方較不需要理會美國交保護費的要求。

川普 國民黨

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