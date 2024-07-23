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凱米颱風來襲...盧秀燕中斷訪美搭機返台

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市長盧秀燕22日晚間搭機赴美訪問，因颱風提前返國。記者黃仲明／攝影
台中市長盧秀燕22日晚間搭機赴美訪問，因颱風提前返國。記者黃仲明／攝影

因應凱米颱風來襲，台中市政府在今晚6時開設一級災害應變中心，正在訪美行程的市長盧秀燕，也臨時改變行程，搭機返台，與市府一起應變颱風，今晚8時許，先由副市長鄭照新在台中市消防局主持災害應變中心第一次工作會報，宣布明天正常上班上課，至於後天台中市是否停班停課，將視後續颱風動向再做決定。

副市長鄭照新說，市長盧秀燕出國後，發現台中市已在暴風圈的警戒範圍，盧秀燕在抵達美國後，一直關注台中動態，盧徹夜未眠，決定搭機返台，預計在明天上午4時許，抵達桃園機場，一起與市民面對颱風。

鄭照新說，颱風影響最劇烈時間是24日至25日，明天風力、雨勢沒有達標，明天正常上班上課，但和平區雨量會達到停班停課標準，因此授權給區長決定是否停班停課。

台中市消防局長孫福佑說，市府災害應變中心已在今早8時三級開設，依據氣象署在今天下午2時30分發布的陸上颱風警報，已將台中市列入警戒區，今晚6時已提升為一級開設。

消防局指出，各消防大隊、分隊已進行各項救災器材的檢測與整備，以因應凱米颱風災害應變作業，提醒市民，摘害應變中心已在今晚6時提升為一級開設，已畫定下列警戒區域為限制或禁止民眾進入或命其離去的範圍：

1.本市大雪山、南湖大山、中央尖山、鳶嘴山及橫嶺山等各大山岳。

2.本市臨海（含港口、高美濕地）、大甲溪、大安溪、烏溪及大肚溪河床範圍。

請市民勿前往山區或河床等區域活動，以維護自身安全，並請市民隨時查看（聽）最新颱風消息，事先做好防颱應變準備，多一分準備才能少一分災害。

台中市人事處表示，依據行政院的規定，颱風來襲，根據氣象預報，颱風之平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或台中市平地地區24小時內累積降雨量達350mm以上、山地地區24小時內累積降雨量達200mm以上，且已致災或有致災之疑慮時，可宣布停止上班及停止上課。

凱米颱風來襲，台中市開設一級災害應變中心。記者陳宏睿／攝影
凱米颱風來襲，台中市開設一級災害應變中心。記者陳宏睿／攝影

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