我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家摘冠

賀錦麗超吸金 24小時內募集到8100萬 創歷史新高

台灣軍公教明年調薪3％ 25年來首度連2年調升

記者劉星君、黃婉婷、林銘翰、張睿廷、林海、李芯／台北23日電
軍公教員工待遇明年將調整機制。（本報資料照片）
軍公教員工待遇明年將調整機制。（本報資料照片）

台灣行政院長卓榮泰昨(22)宣布，已同意明年度軍公教員工待遇調升3%，也期勉台灣各企業能因政府帶頭作用，實質調整員工薪資。這將是2000年以來第七度加薪，也是25年來首度連續兩年加薪，經費粗估271億元台幣（約8.26億美元）、受惠人數約73萬人。

對此，工總表示，公務員全面調薪，會不會讓通膨情勢更嚴峻。商總理事長許舒博則表示，物價上漲衝擊民生，加薪是必須要走的一條路，也呼籲企業有獲利都應該要加薪，台塑今年就加薪3%，商總同樣也會跟進，但還是要看產業獲利狀況。

校長團體、教師團體則質疑，3％的漲幅與實際物價漲幅似乎有所落差，調整根據為何？讓公教人員感受不到誠意。全國中小學校長協會日前曾分析物價提升的幅度，提出明年度軍公教應調薪至少6％。

卓榮泰日前透露，今年經濟成長率3.94%，明年將合理調升軍公教待遇。他昨到屏東縣視察，被問到調升方案時表示，感謝軍公教員工待遇審議委員會做出決定，他已同意調升明年度軍公教員工的待遇，這程序已完成，會適時對外說明最後的定案。卓榮泰也說，政府不是只做加薪，中央地方的建設會整體同步推動。

今年度軍公教待遇已調升4%，明年度調升3%，行政院的審酌因素，其一是今年經濟成長率預測可達3.94%，再來是消費者物價指數（CPI）累計成長率約2%，且又是連續兩年調薪，最終決定採溫和調幅，最快將在25日的行政院會通過。

翻開歷年軍公教調薪幅度，自2000年以來，已調薪六次，明年確定調薪後，將是2000年以來第七度加薪，也是1999年之後、25年來首度連續兩年加薪。

對於行政院同意軍公教明年加薪，朝野立委均表達贊同。民眾黨立委林憶君表示，軍公教待遇機制調整至今，仍未定有法律規定且明確授權，行政院應該檢討研議法制化，盡速建立軍公教人員待遇調整具體公式。民進黨立委許智傑認為，政府連年為軍公教調薪，希望透過政府帶動，鼓勵企業響應。

國民黨立委張嘉郡也說，軍公教薪資調整應該法制化，讓軍公教待遇調整能夠有客觀的依據，避免淪為執政者的政策工具。

對於外界疾呼軍公教調薪必須法制化，行政院人事總處現已著手擬訂「軍公教人員待遇調整條例草案」，預計年底前送立法院審議，未來消費者物價指數（CPI）累計成長率達3%時，就會啟動調薪機制，並參酌當年經濟成長率、平均每人國民所得等指標。此外，未來軍公教人員年度通案待遇調整諮詢會，不再只有中央、地方機關代表及學者專家，也將納入基層公教代表，回應民間期待。

軍公教歷年調薪幅度 製表／黃婉婷
軍公教歷年調薪幅度 製表／黃婉婷

國民黨 民進黨

上一則

碩士恐嚇台灣前總統蔡英文 7個字換30天徒刑

下一則

綠中常委親賴系過半 黃暐瀚：看似平盤卻是硬傷

延伸閱讀

川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入

川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入
黑白集／柯建銘洩天機 坐實卓榮泰說謊 也拖賴清德下水

黑白集／柯建銘洩天機 坐實卓榮泰說謊 也拖賴清德下水
大投資台灣 鎖定30兆海外保險資金

大投資台灣 鎖定30兆海外保險資金
卓榮泰：核三如期停轉 2030前不增核電

卓榮泰：核三如期停轉 2030前不增核電

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。(徐皓明提供)

軍校台生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款約193萬美元

2024-07-15 12:22
文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

2024-07-17 00:20
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
國民黨立委馬文君。（圖／立委馬文君提供）

川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入

2024-07-20 04:03

超人氣

更多 >
趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后

趙露思以「這部戲」入圍釜山電影節… 全網傻眼 將和佘詩曼爭視后
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

新聞評論／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會
港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員

港媒：秦剛獲中共「溫馨處理」可能依先例擔任研究員
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活