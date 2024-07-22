我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗在拜登退選後首公開發言 「總統身體好轉」

拜登宣布退選後持續神隱

搭機赴美 盧秀燕：加強台中與美國情誼及外交

中央社台中22日電
台中市長盧秀燕（中）將前往美西展開10天訪問行程，22日晚間搭機前，她在桃園國際機場接受媒體聯訪，說明這次訪問行程4大目的。（台中市政府提供）中央社
台中市長盧秀燕（中）將前往美西展開10天訪問行程，22日晚間搭機前，她在桃園國際機場接受媒體聯訪，說明這次訪問行程4大目的。（台中市政府提供）中央社

台中市長盧秀燕今晚率團搭機前往美國，出發前接受媒體聯訪時指出，美國是台中市最大的城市交流國家，有16個姊妹市及2個友好城市，她將前去加強台中與美國之間的情誼及外交。

盧秀燕於22日至31日前往美西展開10天訪問行程，晚上她帶領市府團隊前往桃園機場搭機，並在行前接受媒體聯訪，說明這次訪問行程的4大目的，但對媒體提問有關2028總統大選時，她則表示，謝謝大家的關心，當下只將市政工作做好及關心市政工作。

對於出訪美國，盧秀燕指出，這是她上任市長5年多以來首次訪問美國，美國是台中市最大的城市交流國家，台中市在美國有16個姊妹市及2個友好城市，所以必須去加強台中與美國之間的情誼及外交。

盧秀燕說明，這次她到美國參訪有4大目的，除首要拜訪姊妹市加強情誼及交流外，其次依序為參訪高科技廠商、慰問及拜訪台中在外打拚的台商、宣慰僑胞。

由於颱風凱米接近台灣之際出訪，盧秀燕也說，她晚上7時許從市府出發前還親自召開防颱整備會議，將各項因應事宜進行盤點及整備，雖然她要出訪，在國外會隨時掌握關注颱風動態，現在高科技很發達，將比照之前出訪新加坡模式，若有狀況，將第一時間視訊參加防颱會議及下達指示，必要時會改變行程回台灣。

市府說明，盧秀燕此行預計將拜訪塔可馬、西雅圖、庫比蒂諾、康他哥斯、聖地牙哥等城市。期間規劃考察西雅圖流行文化博物館、西雅圖中央圖書館、奧斯卡電影博物館、聖地亞哥會展中心等，並與舊金山區及大洛杉磯地區僑界交流。

西雅圖 博物館 新加坡

上一則

賴清德下令押寶川普？台總統府駁斥：報導明顯錯誤

下一則

漢光前夕越界解放軍機不多 但無人機繞台一周

延伸閱讀

藍明年改選黨魁 盧秀燕被視為最強棒 朱立倫募款能力佳

藍明年改選黨魁 盧秀燕被視為最強棒 朱立倫募款能力佳
正面形象強過朱立倫 盧秀燕爭黨魁已成定局？

正面形象強過朱立倫 盧秀燕爭黨魁已成定局？
藍營雙星出訪 盧秀燕月底訪美 蔣萬安9月美國行

藍營雙星出訪 盧秀燕月底訪美 蔣萬安9月美國行
新聞評論／賴清德陷宮鬥風暴 盧秀燕期待蝴蝶效應

新聞評論／賴清德陷宮鬥風暴 盧秀燕期待蝴蝶效應

熱門新聞

大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明的外婆與母親，赴美遭遇重大車禍，在各界捐款協助下已順利返台。(徐皓明提供)

軍校台生徐皓明家屬在美車禍 空軍募款約193萬美元

2024-07-15 12:22
文化大學社科院講座教授楊永明。(聯合報系資料照片)

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

2024-07-17 00:20
國務院發言人米勒。(美聯社)

川普保護費說 華府：台長期埋單數十億美元 對美經濟很重要

2024-07-17 20:47
國民黨立委馬文君。（圖／立委馬文君提供）

川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入

2024-07-20 04:03

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
誰是賀錦麗？ 「觀看演講的每個小女孩…」 當年名言仍流傳

誰是賀錦麗？ 「觀看演講的每個小女孩…」 當年名言仍流傳