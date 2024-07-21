賀錦麗挺台灣嗎？與賴清德有一面之緣 可能延續拜登政策

副總統賀錦麗如果成功入主白宮，很可能延續拜登時期的對台政策，持續提供非正式支持。圖為賀錦麗13日搭機準備到賓州參加造勢活動畫面。(路透)

美國總統拜登 拋出退選震撼彈，並且表態支持副手賀錦麗 迎戰川普。政治新聞網Politico整理賀錦麗的外交立場，指賀錦麗如果當選下任美國總統，台海問題上很可能延續拜登時期政策，持續對台灣提供非正式支持，來應對中國與日俱增的軍事威脅。

賀錦麗擔任副總統以來，與中國國家主席習近平及時任中華民國副總統的賴清德 都短暫會晤過。2022年1月她在宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮上，與時任副總統的賴清德被安排在元首特使區的第一排，兩人簡單寒暄、交談。

賀錦麗曾在2022年9月表示「支持台灣自我防衛」。

2022年11月賀錦麗在亞太經合組織（APEC）峰會與習近平短暫會晤，她在推特（現在的X）寫道，在APEC峰會上向習問候，並重申拜登總統此前與習主席會晤中強調的「保持開放溝通管道，以負責任的方式管理美中競爭」。

至於其他外交立場，賀錦麗可能延續拜登目標，包含對烏克蘭提供強而有力的支持，持續深化美國與亞太地區的聯盟，以因應中國在地緣政治崛起。

不過對於以哈戰爭，賀錦麗的發言多表達對巴勒斯坦人的同情，可能緩和阿拉伯裔選民先前對於拜登力挺以色列的不滿情緒。