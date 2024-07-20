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海基會進駐金門：釋出百分百善意推動兩岸雙向交流

記者蔡家蓁／金門即時報導
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉頂著烈日，視察水頭碼頭新通關大樓工程。記者蔡家蓁/攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉頂著烈日，視察水頭碼頭新通關大樓工程。記者蔡家蓁/攝影

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今天跨海來金門舉行揭牌儀式，宣布正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」。他表示，海基會派員進駐金門，代表政府有決心、有百分之百的善意，推動兩岸的正向、雙向健康交流，也希望讓金門可以和平永續、觀光永續，讓兩岸人民與國際都看到金門的和平穩定。

羅文嘉表示，海基會是接受政府委託，推動兩岸交流、協商、服務的專責單位。政府有百分之百的善意來推動兩岸交流，所謂交流是有來有往，要「雙向」才叫交流。他特別來到金門參加金廈泳渡活動，就是一種百分之百的善意，也希望可以得到回應。如果不斷釋出善意，卻始終得不到回應，時機錯過就可惜了。

羅文嘉強調，重啟兩岸對等雙向交流，一直是政府推動的政策，交流不僅能讓兩岸關係更和諧，也能為兩岸帶來益處，對金門的發展更為重要。他強調，海基會將努力做好兩岸溝通的和平橋樑，讓兩岸可以不斷堆疊善意、跨越障礙、健康有序、雙向交流。

羅文嘉在聽取金門縣政府港務處有關小三通現況簡報後，隨後現地考察小三通通關實務，並參訪水頭港旅運中心新建工程。

今天出席海基會辦公室揭牌儀式的與會貴賓有金門縣議長洪允典、議員李養生、金門縣政府港務處長許嘉興、觀光處長許績鑫、金門紅十字會長洪國正以及碼頭CIQS人員一同觀禮。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉視察水頭碼頭的通關作業。記者蔡家蓁/攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉視察水頭碼頭的通關作業。記者蔡家蓁/攝影
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉（左二）今天舉行揭牌儀式，宣布正式派員進駐「行政院處...
海基會副董事長兼秘書長羅文嘉（左二）今天舉行揭牌儀式，宣布正式派員進駐「行政院處理試辦通航事務金門行政協調中心」。記者蔡家蓁/攝影

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