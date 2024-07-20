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台灣奧運代表隊最大團抵巴黎 選手興奮期待

中央社巴黎20日專電
台灣田徑、游泳代表選手，以及國家運動訓練中心團隊20日一早抵達巴黎，為台灣隊分批抵達的最大一團。中央社
台灣田徑、游泳代表選手，以及國家運動訓練中心團隊20日一早抵達巴黎，為台灣隊分批抵達的最大一團。中央社

中華奧會田徑、游泳代表團與後勤隊一行40多人今早抵達巴黎，為台灣奧運代表隊分批抵法的最大一團。游泳國手王冠閎和韓安齊盼盡情享受比賽；田徑選手楊俊瀚也期許贏過上次的自己。

台灣隊大陣仗，40多人、100件行李與後勤設備早上在戴高樂機場人員協助下順利出關，也有旅法民眾到場接機歡迎。經過12個小時飛行，抵達花都的國手大多不見倦態，反而神情雀躍。

「台灣蝶王」王冠閎告訴中央社，一路飛行都很順利。「一到機場，看到這麼多人熱烈歡迎我們，很興奮也很期待。」

去年奪下杭州亞運銀牌的王冠閎說：「以平常心，這是我第2次參加奧運，希望可以達到自己賽前的目標，要放鬆心情盡情享受比賽。」

台美混血游泳女將韓安齊露出開朗笑容，表示旅程中「睡得很好，沒有時差的感覺」，很期待到巴黎看看。

被譽為泳界新星的19歲韓安齊日前剛刷新全國紀錄。對於奧運表現，她期許自己破最佳紀錄，並「享受比賽的氣氛」。

有「台灣最速男」之稱的楊俊瀚也是二闖奧運。時常出國征戰的他向中央社表示，這次人數和規模都比往常更大，但「都還在自己可掌握的狀態裡」。

對於比賽，楊俊瀚希望自己「盡最大努力，拿到最好成績。希望每次都可以比上次的自己更好」。

至於先前報導選手村沒冷氣、治安等疑慮，楊俊瀚說，這是所有選手都會面臨的狀況，他會多加注意，也提早來到巴黎，盼能儘早適應。

來到巴黎，楊俊瀚開心表示：「我在歐洲比賽的經驗比較少，只有去過波蘭、英國和義大利。這次奧運其實非常期待和興奮。比賽當然是最主要目的；若有空閒時間，也希望能更了解這個城市。」

駐法代表吳志中率代表處人員接機。他表示，即將離開法國，非常多政務要處理。趁著行程空檔，「能來一定盡量來，因為所有的運動員都很重要。從第一批團隊抵達開始，我都派代表處同仁來機場，盼讓中華隊得到最好的接待，好專心比賽，不需顧慮行政、交通上的問題」。

吳志中說，代表處的任務是事先把一切準備就緒，如外交部與教育組人員事前努力和勒瓦盧瓦市（Levallois）市長協商，免費提供場地作選手中繼站。

他笑著表示，一切以運動員優先。他鼓勵選手盡力而為，「若能奪金、奪牌，那一定是最美妙的事，大家都希望國手能發揮出最好的表現。而我們能做的，就是在後勤上全力以赴，協助他們有最好的表現」。

奧運 義大利 杭州亞運

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