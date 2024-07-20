川普要台灣付保護費 藍委：估吃掉台灣一半歲入

國民黨立委馬文君。（圖／立委馬文君提供）

美國共和黨總統候選人川普 表示，台灣偷走美國晶片 產業，「應該付保護費」，行政院長卓榮泰表示「台灣願意負更多責任」。立委馬文君說，台灣花那麼多錢向美國購買武器，但買的武器在哪？請美國先將已付費購買的武器交貨，在合理範圍內，再談增加國防預算 。

川普最近在「彭博商業周刊」專訪中表示，台灣偷走美國晶片產業，「應該付保護費」。川普前國安顧問歐布萊恩隨後「建議」，台灣至少要將國防預算增至GDP的5%。對於川普要「保護費」，行政院長卓榮泰表示，台灣「願意付更多責任」。

馬文君說，不曉得卓榮泰有沒有算過，台灣一年GDP超過23兆、113年歲入2.7兆，以目前國防預算增加，已從GDP2.5%增至3%，等於國防預算6900億元，佔歲入25%。若增至5%，國防預算約為1.1兆元，將近佔歲入50%。

馬文君說，政府支出不只國防，還有社福、教育、經濟、建設等等，給美國的保護費就要吃掉歲入的25%、50%，是台灣就要打仗？還是已經被美國殖民？為什麼面對美國的強硬要求，賴總統連吭一聲都不敢？

她支持軍購為守護國家安全，但問題是，還沒看到台灣花那麼多錢，買的武器在哪？請美國先將我們已付費購買的武器交貨，在合理範圍內，再談增加國防預算。