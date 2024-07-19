蔡英文也忍不住的甜點 台知名泡芙店爆內餡發霉

前總統蔡英文去年7月，帶外賓參訪台中審計新村時，經過旅禾泡芙之家忍不住走進去外帶；這家泡芙店遭投訴內餡發霉，中市食安處已前往稽查。圖／擷取自「蔡英文」YT頻道

台中知名甜點店旅禾泡芙之家今遭爆料，有消費者吃到發霉內餡的產品，台中市食安處已前往稽查，未發現時才有問題，但環境未保持整潔，要求限期改善。這家泡芙店在台中很有名，在台中共 有5家分店，前總統蔡英文 去年7月曾帶外賓到台中參訪時，原本已經要上車離開，也擋不住泡芙的美味，忍不住走進店內外帶，才心滿意足離開。

前總統蔡英文去年7月，帶當時還未就職的巴拉圭總統貝尼亞伉儷，到台中審計新村參觀文創攤位，當時「小英」與貝尼亞伉儷原本已經要離開，她經過旅禾泡芙的店門口，轉頭看了一眼，忍不住帶著外賓走進店內。

貝尼亞選了巧克力口味的泡芙，吃了一口轉頭說「You must try」，小英選卡士達口味，還加上2個貝果，笑容滿面的向店家要包裝袋，隨後心滿意足離開。

這家泡芙店是台中知名店家，店內現灌的泡芙有牛奶 、巧克力口味，每個只要銅板價，每次泡芙出爐，甚至吸引粉絲排隊購買；光台中西區就有4家分店，還進駐東區Lalaoport。

這家泡芙遭投訴，台北車站快閃店冷凍泡芙內餡發霉，消費者吃了身體不適。台中市食安處獲報後，以前往製造場所稽查，食安處表示，未發現發霉情事，但製造場所作業區環境未保持清潔、產品未離地放置等缺失，已責令業者限期改善。業者表示，將透過官網對外發表聲明。