被川普盯上 台積董座魏哲家：海外布局不變

談到地緣政治風險議題，台積電董事長魏哲家18日強調，海外擴張策略維持不變。（路透）

前總統川普點名台灣請求美國協防台灣需付保護費的地緣政治風險升高問題，台積電 董事長魏哲家昨(18)日在法說會中，面對法人提問的時候表示，台積電海外布局不會因此改變。

他說，台積電目前已經在美國亞利桑那州與日本 熊本等地建廠，還未包括歐洲的德國。並強調，這是台積電因應地緣政治所做的布局，不會因川普說台灣拿走美國100%晶片業務、點名要台灣付保費護而改變。

不過，台積電昨股價確實受到地緣風險升高，導致開盤股價摜破千元台幣，最低到986元，透露市場對未來的疑慮。

尤其，台積電法說會前夕全球最大半導體設備商艾司摩爾（ＡＳＭＬ）公布第二季財報，營收雖優於預期，但因出貨中國大陸比重仍高達49%，意味美國對中國大陸科技防堵仍有相當大破洞，也引起市場擔憂未來美國政府會加大輸中管制力道。

美國總統候選人川普拋出「台灣搶走晶片生意，應向美國付保護費」的言論，讓地緣政治風險議題成為台積電昨日法說會另一焦點，台積電董事長魏哲家強調，海外擴張策略維持不變。

外界關注後續若發生更多貿易戰可能衍生關稅 問題，台積電表示，關稅是假設性議題，若真出現新的關稅議題，台積電會與客戶討論，並與客戶共同承擔相應的成本，惟目前仍言之過早，沒有更詳細討論。

法人解讀，台積電「與客戶共同承擔相應成本」的說法，透露若真的出現增課關稅，會要求客戶協助分擔，亦即調升價格。

台積電指出，在破碎全球化環境中，包含台積電、客戶、競爭對手，以及整個半導體產業，大家的成本都會更高。

台積電規劃透過運用三方式管理及最小化成本差距，包含策略性定價以反映地域上的靈活性價值；與政府密切合作以確保他們的支持；以及利用其他同業無法相比的領先製造技術和大規模製造基地的根本優勢。

魏哲家強調，台積電海外擴張策略維持不變，包含美國亞利桑那州、日本熊本建廠持續進行，未來也會在歐洲建廠。

依據台積電既定規畫，台灣持續深耕先進製程與研發，並擴張全球製造足跡，美國亞利桑那州廠將如期於2025年上半年量產4奈米製程，亞利桑那州第二座廠按日前宣布的計畫，除了3奈米並增加提供2奈米製程，預計2028年量產，當地第三座廠預計提供2奈米或更先進製程技術。

日本熊本廠方面，目標今年第4季量產，先前與合資夥伴一起宣布規劃在日本設立第二座特殊製程技術晶圓廠，將採用40奈米、12／16奈米和6／7奈米製程技術，以支持消費性、汽車、工業和高速運算（HPC）相關應用策略性客戶。日本第二座晶圓廠則規劃2024下半年開始興建，並預計於2027年底開始生產。

至於歐洲廠，台積電預定德國勒斯登廠將於2024年第4季開始建廠。台積電強調，海外布局取決於客戶需求以及政府支持，為了最大化股東價值，確保台積電長期毛利率目標可達53%以上。

台積電強調，與客戶密切合作以規劃產能，亦擁有一個嚴謹而周密的系統，能兼顧自上而下與自下而上的方法對市場需求進行評估和判斷，以決定產能建置。

台積電對於資本支出的投資決定，主要考量四大原則：技術領先、彈性並反應需求的製造能力、保有客戶信任、獲取可持續且健康的報酬。

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