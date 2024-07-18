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柯文哲：川普難預測 但不論誰當選美中對抗不變

中央社台北18日電
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

共和黨總統參選人川普稱「台灣應該付美國保護費」，引發議論。民眾黨主席柯文哲今天表示，川普不可預測，但以他對美國的了解，不管誰當選，美中對抗情勢不會改變，台灣還是要保持靈活，看如何應付。

柯文哲今天接受網路節目「大大平評理」訪問，會中談及國會改革釋憲案與川普（Donald Trump）等議題。

針對總統賴清德目前未答應赴立法院國情報告，柯文哲表示，這就是不進台南市議會的翻版，賴總統擔任台南市長期間，直到登革熱疫情才被逼回議會；賴總統認為釋憲尚未出爐前可不搭理，但此例一開，以後任何法令只要有人不爽後去聲請釋憲，就不用守法，這會變成個人意識形態凌駕法律。

柯文哲說，賴總統先前說釋憲案沒過之前，在野黨不宜貿然採取行動，這就是在恐嚇在野黨，後來又搞群眾運動和罷免，這會把國家搞垮，從賴總統身上可看出民主政治還是需要一點控制，否則民主政治會倒退。

被問及台灣如何面對川普可能重回白宮，柯文哲表示，川普本來就不可預測，美國總統拜登（Joe Biden）比較按牌理出牌，但距離大選還有好幾個月才投票；以他對美國的了解，不管誰當選，對中國態度不會改變，美中對抗情勢不會改變，但不同的美國總統，方法會不一樣，台灣還是要保持靈活，看如何應付。

談及川普受訪稱「台灣應該付美國保護費」，柯文哲也說，他倒要問保護費是誰交給誰，台灣替美國守在第一島鏈最關鍵位置，「是他（美國）要給我們（台灣）保護費？」

主持人平秀琳反問，川普現在沒有要守第一島鏈了。柯文哲說，這樣日本會很緊張焦慮，因為日本有98%能源運輸得通過台灣周邊海域。

柯文哲 川普 日本

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