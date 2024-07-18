鄭文燦同案被告台塑大老4度獲交保 桃院4理由說明

台塑集團前楊姓主管四開羈押庭仍獲交保，桃園地院說明交保理由。(記者陳恩惠／攝影)

台灣海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見獲准，同案被告、88歲台塑集團前楊姓主管今午第四度重開羈押庭，歷經檢辯攻防136分鐘，法官再度考量楊男年近九旬、健康狀況不佳，裁定加保500萬、以1500萬元(約48.6萬美元)交保，並命交出護照、台胞證正本，檢方是否四度提抗告仍待開會討論、研議。

桃園地院以4理由說明，被告楊男雖否認涉犯羈押聲請書所載罪名，然法院在審查是否具備羈押要件時，依羈押聲請書所列各項事證，足認他涉犯不違背職務行為行賄、詐欺 取財等罪的犯罪嫌疑重大。

就是否曾參與詐騙被害人部分，被告楊男所述與同案被告廖俊松父子3人及候水文等人有所出入，關於不違背職務行為行賄部分，被告供詞同樣與卷內供述、非供述證據部分不符，被告否認犯罪自有為脫免罪責而有勾串、滅證動機。又依同案被告廖俊松陳述，本案尚有相關簽呈資料存在，且這些資料未經查扣，堪認被告仍有與共犯、證人勾串或滅證可能，有事實足認被告有勾串、滅證之虞。

法官又指出，被告楊男否認犯罪，可推認他有逃亡動機，而被告楊男在台塑集團內地位甚高，理應具相當的人脈及經濟能力，且有友人居住於美國華盛頓地區等地，足以接應他在國外的生活，有事實足認被告有逃亡之虞。