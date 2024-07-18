中國男子機艙內行竊偷遍東南亞 台航警鎖定陪飛蒐證逮捕

張姓竊嫌移送桃園地檢署偵辦。(圖／台航警局提供)

台灣航警局昨天宣布破獲一起「高空竊盜案」，一名中國張姓男子利用搭機到台灣轉機的機會，多次在他搭乘的航班內竊取其他旅客財物。航警局自今年3月起陸續接獲多人報案，被害人指稱隨身行李放置於座位上方行李架，到達目的地後現金財物竟不翼而飛，專案小組分析訂位資訊後鎖定張姓嫌犯，趁他再次搭機得手財物後立即依涉嫌刑法加重竊盜罪逮捕，並於近日起訴。

台航警局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全表示，今年3月起陸續接獲多起國籍航空班機上發生財物竊盜案，被害人皆將隨身行李放置於座位上方行李架，卻在到達目的地後，發現行李內的財物不翼而飛。警方分析犯案模式，認為犯嫌多挑選東南亞 及中國地區到台灣轉機的長途航班，鎖定鄰近座位旅客後，再假借翻動座位上方行李架自身行李機會竊取。

陳博全指出，航警局獲報後立即成立專案小組，清查、分析旅客入出境資料後，發現一名中國55歲張姓男子從今年起頻繁搭機到台灣，且座位與多名不特定被害人隔走道比鄰，嫌疑重大。為蒐集相關犯罪事證，專案小組鎖定張嫌搭乘航班相關資訊後，就派遣專案人員搭乘國籍航空遠赴境外布署。

陳博全透露，張姓嫌犯於4月12日再度搭機來台轉機，專案人員見機不可失，趁搭機時在機艙內錄影蒐證，並於抵台後詢問被害人是否有財物遺失，確認張姓犯嫌下手行竊後便將他緝捕到案，並於張男行李內查獲共16種外幣贓款，依涉嫌刑法加重竊盜罪移送桃檢偵辦，將於近日起訴。