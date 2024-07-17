徐巧芯大姑等4人涉幫詐團洗錢 北檢起訴

國民黨立委徐巧芯。(本報系資料照)

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、劉向婕丈夫杜秉澄、友人林于倫、吳姓助理等人涉共同運作詐欺 集團「後端水房」，協助詐騙集團 洗錢2700餘萬元（約83萬美元）。北檢今天依加重詐欺等罪嫌起訴4人。

另外，台灣基進認為徐巧芯提到交付婆婆100萬元資金說不清楚，到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污等罪嫌，檢方目前仍以「他字案」偵辦中。

檢方指出，杜秉澄於2023年3、4月間起邀集劉向婕、吳姓高中學妹、林于倫加入詐騙集團，共同運作「後端水房」，劉向婕負責配合前端水房應付檢警，並指揮吳女提領款項或匯款，林于倫提供銀行帳戶及行動電話門號供杜秉澄使用，吳女為杜秉澄夫婦的助理。

檢方調查，杜秉澄擔任控盤指揮、運作「後端水房」及建立規章，負責與前端水房負責人聯繫，並指揮劉向婕使用LINE官方帳號作為工作機，配合前端水房製作對話紀錄產生虛假資料以應付檢警調查；杜男招募林于倫提供其名下公關顧問有限公司的銀行帳戶供作水房洗錢帳戶使用。

檢方查出，等到前端水房將詐欺款項匯入林男的公司帳戶後，杜秉澄再指揮劉向婕、林于倫、吳女以現金提領、跨行轉帳或匯款後將款項取出，將新台幣轉換為虛擬貨幣 ，回存至前端水房的指定錢包內，營造出回幣給前端水房而有虛擬貨幣交易的假象。

檢方表示，目前共有53名被害人報案，杜秉澄等4人總計洗錢金額高達新台幣2753萬5661元。杜秉澄、劉向婕夫婦獲取每天洗錢交易金額3%，林于倫獲1%的不法利益，吳女則每月領取3萬元薪水。

台北地檢署今年3月間指揮警方拘提林、杜、劉等3人到案，檢察官認為3人涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見獲准，北院於5月24日裁定自5月27日起延長2月，並均禁止接見通信。

檢察官今天偵查終結，依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌起訴林于倫、劉向婕、杜秉澄及吳女等4人，預計稍晚移審台北地方法院。