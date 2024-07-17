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理財不善瀕破產 專家用4方法助他翻身

新竹縣長楊文科圖利遭起訴 檢方批他包庇讓建商胡作非為

記者巫鴻瑋、吳傑沐、黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣長楊文科涉貪遭起訴。圖／本報系資料照
新竹縣長楊文科涉貪遭起訴。圖／本報系資料照

新竹地檢署今依貪汙罪嫌對新竹縣長楊文科提起公訴，起訴書中斥責楊文科罔顧公共安全及人民生命財產巨大風險，以人民生命財產作為建商違法施工豪賭的籌碼，在幕後指使工務處長江良淵想辦法讓搶險計畫通過，不僅踐踏專業，更破壞民眾對於首長照顧人民生命財產的根本信賴。

檢方指出，楊文科擔任新竹縣長本應依職責善盡監督義務，維護社會公共利益及人民生命財產安全，才能不負人民所託，卻竟在未查明豐邑建設旗下「豐采520」建案基地周邊多次坍塌原因下，一再聽憑建商請託，甚至對轄下公務員關說、圖利，更不避嫌收取豐邑提供的免費競選總部、餐券、餐食招待。

檢方查出，楊文科與豐邑機構總經理邱崇喆早在2016年9月21日就透過電話搭上線，當時邱崇喆就表達對縣府向營建署請示「豐采520」建案建照法規適用的不滿。

楊文科與豐邑高層多次在副縣長室、縣長官邸、喜來登飯店、縣長室、喜來登總統套房等地點內見面，期間收了飯店餐券、政治獻金、借用建案借用接待中心作為競選總部。

2023年1月12日第2次復工後，隔天就發生第4次坍塌，新竹縣府16日再次勒令停工，但邱崇喆擔心偷工減料被發現及停工鉅額損失，當天就再次私下透過電話拜託楊文科協助復工，雙方隔天17日就在縣長室會面談復工。

檢方認為楊文科罔顧公共安全及人民生命財產的巨大風險，竟然因為建商利益，就與江良淵讓豐邑第2次違法復工，且即便隔壁就發生坍塌，還沒有因此警惕，反而是私下決議在沒有專家勘驗現場確認安全下，再次讓豐邑第3次違法復工。

檢方對外表示，楊文科以人民生命財產作為建商違法施工豪賭的籌碼，痛斥楊文科「虛偽」，指楊文科多次對外強硬表示務必徹查事故原因，卻仍設法讓原本應該由專家判斷的搶險計畫通過。更直言楊文科在僥倖無人傷亡下，仍不知悔悟，無視人民追求真象避免釀災的卑微請求「踐踏專業，將人民生命、財產暴露於高度危險，破壞民眾對於首長照顧人民生命財產的根本信賴」。

同時指出，楊文科危害社會公共安全與營建品質，視人民生命財產為與建商交好維持關係可捨棄的棋子，犯罪動機、惡性均重，且楊文科多次施壓下屬江良淵等人，執意悍然違法圖利建商的犯罪手法，竟導致位高權重掌管建商命脈的一級主管（指江良淵），心生畏懼反須低聲屈求建商疏通議員，甚至低聲向建商報告違法復工進度。就連江良淵的妻子知道江良淵被施壓違法復工，都憂心地向江良淵說「你處事要謹慎小心」。

檢方認為楊文科的惡行，無異是讓原本應該受節制的建商，凌駕於公務員之上，甚至豐邑高層還敢囂張稱「縣長我罵」、「可以跟他講明」、「不用安全」、「不用理他們」、「要強勢」、「到時候什麼都可不做」、「亂做、快交」等說法。

「如果不是楊文科包庇袒護，如此曾有偷工減料劣蹟建商又豈敢如此胡作非為」檢方還舉出豐邑不止豐采520有天坑案，同屬豐邑旗下的竹北浩瀚一品建案也發生過塌陷。

檢察官請法院對楊文科從重量刑，因為楊文科公職40多年，長期受國家栽培，又受民意所託連任縣長，卻無視周邊往來上萬人性命安全，又對上千居民連署求援袖手旁觀，甚至在3次坍塌後，楊文科還敢私下說「豐采520 已經無關緊要，沒有人關注」，對待建商如上賓，對百姓安居生活的請求卻如草芥般不以為意「實有愧民眾託付」。

復工 長照

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