我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐奧良女導遊坐車裡疑被兩青少年射殺 掀移民政策論戰

移民殘殺2原民婦女還錄下過程 法官重判226年：人間惡夢

儀隊演練撤出中正紀念堂 藍批：觀光表演

台灣新聞組／台北16日電
7月15日為中華民國解除戒嚴37周年，中正紀念堂儀隊交接首度移師戶外，烈日當頭儀隊仍盡責完成任務。(記者曾原信／攝影)
7月15日為中華民國解除戒嚴37周年，中正紀念堂儀隊交接首度移師戶外，烈日當頭儀隊仍盡責完成任務。(記者曾原信／攝影)

昨(15)天是台灣解嚴37周年，國防部三軍儀隊也選在這天正式移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，將儀隊演練的場所移至民主大道前方。這是1980年4月5日中正紀念堂開館以來，三軍儀隊首次移出中正紀念堂主堂。國民黨立委批評，民進黨又想滿足意識形態，如此「觀光表演」不倫不類，只剩下壓榨官兵。

立委牛煦庭說，民進黨打算操弄敏感政治議題，掩蓋施政無能事實。立委柯志恩說，此舉完全不符禮兵設置意義，而是純粹觀光表演，不為儀隊設想。

文化部表示，「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標。文化部長李遠表示，「這樣的一小步，竟然花了44年。」「在解嚴37年的今天，我們被束縛的思想，應該要正式解嚴了」，他感謝所有為台灣從威權獨裁走向自由民主而犧牲奉獻的前輩們。

駐守中正紀念堂的三軍儀隊，昨起不再在設有蔣公銅像的大廳擔任禮兵，而是在堂外進行「巡查」與「訓練展示」。資深儀隊官員表示，對於完訓合格的儀隊弟兄而言，「站」比「動」更辛苦。如今的新模式，每小時操演完畢之後後回到休息室，不必持續持槍站在悶熱的禮兵台上，其實煎熬度較低。但是儀隊離開了大殿，就失去原始駐防禮兵的正當性跟意義，變成純表演。

他進一步指出，儀隊之所以叫儀隊，目的就是配合儀典而存在，全世界應該沒有任何國家的儀隊，會沒事固定在某定點出來「耍兩下」。因此如果不適合在大殿派駐禮兵，乾脆完全撤除，可讓目前人力吃緊的儀隊得到舒緩，反正忠烈祠與國父紀念館，仍然可以看到儀隊全套操演。

這位官員也指出，不瞭解為何媒體與許多政治人物，都宣稱這是「40年來第一次撤儀隊」。先前陳水扁總統時代就曾經，將中正紀念堂與慈湖、頭寮陵寢的儀隊全部撤走，直到馬英九總統上台才恢復。

身為蔣家第4代的台北市長蔣萬安，昨被問對民進黨轉型正義的看法，他說，任何重要決策，都應該廣納各方意見。特別針對國軍儀隊的隊員，現在在炎熱的酷暑之下，在戶外進行各項的操練、訓練，外界有一些聲音，也希望國防部能夠聆聽各界的聲音。

民進黨 觀光 國防部

上一則

南投小瑞士、桃園荷蘭風車...台灣旅遊一堆仿外國景點 網點殘酷真相

下一則

沉迷虛擬世界、把殺人當遊戲...駐監牧師：鄭捷是網路製造的造孽者

延伸閱讀

44年歷史畫句點 三軍儀隊撤出中正紀念堂銅像大廳

44年歷史畫句點 三軍儀隊撤出中正紀念堂銅像大廳
三軍儀隊 7/15撤出中正紀念堂大廳

三軍儀隊 7/15撤出中正紀念堂大廳
金曲得主巴奈提自由可貴、勿忘天安門 台文化部長聲援

金曲得主巴奈提自由可貴、勿忘天安門 台文化部長聲援
金曲35／巴奈提「天安門」台文化部長：頒獎典禮最動人的話

金曲35／巴奈提「天安門」台文化部長：頒獎典禮最動人的話

熱門新聞

桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
大齡老師教職路漫長難行，年逾50歲才「上岸」考上正式教師，也非新鮮事。圖為2024年雙北教甄試場。（本報資料照片）

代理教師拚22年 55歲才考上「正式教師」

2024-07-15 02:13
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元。(記者游明煌／攝影)

太陽會精神領袖吳桐潭告別式 36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送最後一程

2024-07-09 00:00
為落實中正紀念堂轉型正義任務，三軍儀隊自7月15日起移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，改於堂外的民主大道進行，且不再站哨。消息一出，許多民眾及觀光客把握所剩幾天的時間，在中正紀念堂大廳蔣公銅像前，觀賞儀隊衛兵交接儀式。(記者林俊良／攝影)

44年歷史畫句點 最後一次台北中正紀念堂大廳禮兵交接

2024-07-14 09:59
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00

超人氣

更多 >
4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退

行刺川普槍手遭同學爆料：常被霸凌、槍法太差被射擊校隊勸退
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了