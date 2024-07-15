儀隊演練撤出中正紀念堂 藍批：觀光表演

7月15日為中華民國解除戒嚴37周年，中正紀念堂儀隊交接首度移師戶外，烈日當頭儀隊仍盡責完成任務。(記者曾原信／攝影)

昨(15)天是台灣解嚴37周年，國防部 三軍儀隊也選在這天正式移出中正紀念堂蔣介石銅像大廳，將儀隊演練的場所移至民主大道前方。這是1980年4月5日中正紀念堂開館以來，三軍儀隊首次移出中正紀念堂主堂。國民黨立委批評，民進黨 又想滿足意識形態，如此「觀光 表演」不倫不類，只剩下壓榨官兵。

立委牛煦庭說，民進黨打算操弄敏感政治議題，掩蓋施政無能事實。立委柯志恩說，此舉完全不符禮兵設置意義，而是純粹觀光表演，不為儀隊設想。

文化部表示，「去個人崇拜」、「去威權崇拜」為現階段中正紀念堂轉型正義目標。文化部長李遠表示，「這樣的一小步，竟然花了44年。」「在解嚴37年的今天，我們被束縛的思想，應該要正式解嚴了」，他感謝所有為台灣從威權獨裁走向自由民主而犧牲奉獻的前輩們。

駐守中正紀念堂的三軍儀隊，昨起不再在設有蔣公銅像的大廳擔任禮兵，而是在堂外進行「巡查」與「訓練展示」。資深儀隊官員表示，對於完訓合格的儀隊弟兄而言，「站」比「動」更辛苦。如今的新模式，每小時操演完畢之後後回到休息室，不必持續持槍站在悶熱的禮兵台上，其實煎熬度較低。但是儀隊離開了大殿，就失去原始駐防禮兵的正當性跟意義，變成純表演。

他進一步指出，儀隊之所以叫儀隊，目的就是配合儀典而存在，全世界應該沒有任何國家的儀隊，會沒事固定在某定點出來「耍兩下」。因此如果不適合在大殿派駐禮兵，乾脆完全撤除，可讓目前人力吃緊的儀隊得到舒緩，反正忠烈祠與國父紀念館，仍然可以看到儀隊全套操演。

這位官員也指出，不瞭解為何媒體與許多政治人物，都宣稱這是「40年來第一次撤儀隊」。先前陳水扁總統時代就曾經，將中正紀念堂與慈湖、頭寮陵寢的儀隊全部撤走，直到馬英九總統上台才恢復。

身為蔣家第4代的台北市長蔣萬安，昨被問對民進黨轉型正義的看法，他說，任何重要決策，都應該廣納各方意見。特別針對國軍儀隊的隊員，現在在炎熱的酷暑之下，在戶外進行各項的操練、訓練，外界有一些聲音，也希望國防部能夠聆聽各界的聲音。