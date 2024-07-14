我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華社怒火

攝影師疑拍到「子彈飛過川普頭邊的一瞬間」

吃迴轉壽司「筷子當髮簪還拍照」惹網友怒 業者回應了

記者陳睿中／即時報導
一對男女在爭鮮使用筷子插頭髮並拍照，引起網友熱議。圖/擷取自yishiuan_17 Threads
一對男女在爭鮮使用筷子插頭髮並拍照，引起網友熱議。圖/擷取自yishiuan_17 Threads

被人當髮簪的筷子，你敢用嗎？近日有網友於Threads發布照片，圖中的女子在爭鮮壽司餐廳用餐時，將筷子用來固定頭髮，而發文者也表示「吃著爭鮮，看到有人把筷子插在自己頭上，還要拍照，真的有夠惡心」；而其他網友也表示「開壽司店的 是不是都水逆」、「X….好惡心 為什麼要在連鎖壽司店做這些事」，對於網友的不恰當行為，爭鮮也表示，個人將食用筷做它途行為，且上傳社交網路平台，造成顧客觀感不佳，及品牌形象商譽之損失，保留法律追究權利。

根據發文者的照片，一對男女在爭鮮迴轉台前用餐時，女子疑似將筷子當做髮簪使用，同時還讓男子拍照。發文者也表示「吃著爭鮮，看到有人把筷子插在自己頭上，還要拍照，真的有夠噁心」而許多網友也留言表示不滿，指出「素質好差」、「真的好噁」但也有另一派說法，表示「放嘴裡就不惡心嗎⋯」、「我把筷子放到嘴巴裡，更噁」，不過也有網友表示「筷子是用來吃飯的，不是用來當髮叉的，留言區說放嘴裡更噁？啥邏輯？ 好好吃飯很難？」各有不同解讀。

對此，爭鮮也發出回應，表示依照門市規範，服務人員若發現顧客將餐具做為非食用之行為，會立即制止並收回清洗及消毒，確保用餐安全無虞。同時爭鮮也表示， 個人將食用筷做它途行為，且上傳社交網路平台，造成顧客觀感不佳，及品牌形象商譽之損失，保留法律追究權利。

Threads

上一則

川普遇襲 朱立倫：訪美團今晚出發向共和黨表達關心

延伸閱讀

遊日注意 日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了

遊日注意 日媒盤點「13大NG行為」 當地人怒：衣服被弄髒了
厚薄坑幾多滄桑（六）

厚薄坑幾多滄桑（六）
厚薄坑幾多滄桑（五）

厚薄坑幾多滄桑（五）
我是左撇子(上)

我是左撇子(上)

熱門新聞

桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

2024-07-11 11:57
太陽聯盟精神領袖吳桐潭今天告別式，今天送行車隊陣容龐大，共有36輛勞斯萊斯、108輛阿法，總價值破5億元。(記者游明煌／攝影)

太陽會精神領袖吳桐潭告別式 36輛勞斯萊斯、108輛阿法車隊送最後一程

2024-07-09 00:00
(擷自聯合影音網)

藍綠立院上演全武行 林楚茵、王鴻薇互告傷害罪

2024-07-08 10:02
前總統馬英九。（本報系資料照片）

馬英九接受專訪 稱賴清德天真：台獨再務實都不可能實現

2024-07-13 04:00
江坤俊發出聲明，表示將暫停演藝圈工作。圖／摘自臉書

台灣名醫江坤俊發聲了 暫別演藝圈 對不實指控保留法律追訴權

2024-07-09 17:22

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂