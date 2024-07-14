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除虎成功？日月潭魚虎球不見了 漁民樂曝1關鍵

記者賴香珊／南投即時報導
日月潭今年至今未見魚虎球爆發，漁民更在潭面發現不少未受精魚卵，研判是魚虎無法順利交配產下的「空包彈」。圖／日月潭區漁會提供
日月潭今年至今未見魚虎球爆發，漁民更在潭面發現不少未受精魚卵，研判是魚虎無法順利交配產下的「空包彈」。圖／日月潭區漁會提供

台灣日月潭遭魚虎入侵，以往入夏進入繁殖期，魚虎球爆發現蹤，縣府會電撈防治；但今年入夏後，幾乎未見魚虎球，至今未展開電撈；漁民樂曝，應是築巢交配期強力移除見效，產卵好多是「空包彈」。農業處將持續觀察，有發現就啟動電撈。

外來種「魚虎」疑遭人放生入侵日月潭，成魚會攻擊其他魚類，幼魚則會集結成「魚球」在成魚護幼下出動獵食，因食性凶猛，成潭內強勢族群，嚴重威脅潭區生態，縣府結合清大團隊與漁民聯手，透過電撈幼魚、獵捕成魚等抑制擴大繁衍。

而每年5、6月為築巢交配期，7月時魚卵孵化後，紅色幼魚集結成一團團的「魚虎球」頻繁在潭區出沒，縣府就會立刻啟動電撈魚虎球加強防治；但今年已屆7月中旬，卻未見大量魚虎球現蹤，僅6月底，有漁民回報疑似看到1個魚虎球。

由於，反常未見魚虎球大爆發，似乎是「除虎」見成效，令當地漁民雀躍；日月潭區漁會也認為，近年除協助縣府電撈魚虎球，今年更著眼於築巢交配期，漁民和志工加強移除成魚，光5、6月就捕獲達58隻大魚虎，其中不乏抱卵母魚虎。

當地漁民也提到，今年在潭區發現不少未受精的魚虎卵，研判很可能是鎖定築巢交配期前後，提前捕捉較活躍的公魚虎，公魚減少，導致母魚無法成功配對，只能產下「空包彈」，而被紅魔鬼等其他魚類吃掉或放到壞掉，成功抑制魚虎繁衍。

農業處則表示，近期加強巡視潭區，確實未見魚虎球，經與漁會討論，研判與近年公部門電撈幼魚，民力加強移除大魚，多管齊下見成效；但實際族群抑制情況仍待持續觀察，現階段仍密切關注潭區，有發現魚虎球現蹤就馬上啟動電撈作業。

日月潭魚虎球示意圖。日月潭每年7月進入魚虎繁殖高峰期，但今年不見魚虎球爆發，相當...
日月潭魚虎球示意圖。日月潭每年7月進入魚虎繁殖高峰期，但今年不見魚虎球爆發，相當反常。圖／本報資料照，「日月潭一等高」提供
日月潭區漁會今年與漁民、志工鎖定魚虎築巢交配期加強移除成魚，光5、6月就捕獲達5...
日月潭區漁會今年與漁民、志工鎖定魚虎築巢交配期加強移除成魚，光5、6月就捕獲達58隻大魚虎。圖／日月潭區漁會提供

日月潭

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