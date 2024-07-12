李進勇視察基隆 藍控國家隊介入罷免市長謝國樑

基隆市長謝國樑（圖）罷免案進入連署人名冊查對階段，中選會主委李進勇昨以慰勉同仁的名義赴基隆市選委會視察，國民黨立院黨團質疑李進勇組「罷免國家隊」強勢介入基隆罷免案。(記者林俊良／攝影)

基隆市長謝國樑罷免 案進入連署人名冊查對階段，中選會主委李進勇昨(12)以慰勉同仁的名義赴基隆市選委會視察，要求縮短查對時間30天內完成。國民黨 立院黨團質疑李進勇把手伸進基隆選委會，國民黨立委許宇甄批評，李進勇組「罷免國家隊」強勢介入基隆罷免案。李進勇強調，基隆市選委會辦理選務要服從中選會的指揮監督，負責任的選務機關，要盡速依法公平地把選務辦好，盡早結束地方的政治風暴。

根據「公職人員罷免案提議連署及查對作業辦法」第12條，縣市長罷免應於40日內查對完畢。李進勇昨到基隆市選委會視察並閉門座談，要求30天內完成名冊查對，如有人力不足，中選會責無旁貸，隨時提供人力支援。昨座談會中同意增加一名常監人員，減緩人力壓力。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，基隆人力不如六都，將依選罷法規定40天來完成，要縮短為30天，「壓力很大」，仍堅持40天完成。

許宇甄質疑，李進勇強行干預基隆罷免案，不顧地方選務人力，直接沒收十日，不顧行政中立原則，直接將中選會變成罷免國家隊總部，民進黨、賴清德 總統、李進勇為基隆罷免案，無所不用其極，將基隆罷免案當作全國大罷免暖身賽，以國家機器操弄罷免，借罷免之名沒收民主、沒收選舉。

中選會表示，中選會就罷免案對基隆市選委會所為指揮監督與行政指導，均屬於法定職責，外界指稱中選會干涉罷免案，顯是對於既有法律規定及選務一體機關運作欠缺瞭解。

另外，賴清德總統今將赴基隆慶安宮參香，慶安宮主委童永是賴清德舅舅，童永的孫子是議長童子瑋，曾被國民黨點名要罷免，反制謝國樑罷免案，基隆在地耳語四起，指賴清德今赴基隆是「主帥親征」助攻罷樑。童子瑋表示，賴總統當選後就表示要送匾，是早就安排的行程，和罷免案無關。民進黨基隆市黨部主委林明智說，賴清德當選時就允諾贈匾，與罷免無關。

罷樑公民團體「山海公民拆樑行動」第二階段連署書送交基隆市選委會後，正在規畫宣講活動，要讓市民了解罷免理由，並催出第三階段投「同意」罷免的人數；國民黨中央到地方全力「固樑」，每周都有人到基隆助講，拉高「不同意票」為主軸，藍白陣營的人都會現身。

昨天晚上，謝國樑宴請雙北藍營議員以及名嘴大約十多人，國民黨秘書長黃健庭也是座上賓，並啟動反罷免的「固樑」行動。謝國樑指出，感謝黨內同志幫他說話，要表達感謝，順便也把市府真實的資訊跟他們分享，不會讓假訊息充斥。

國民黨中央先前開嗆，鎖定綠議長童子瑋等五名助長連署的議員罷免，何時啟動已箭在弦上。藍營表示，罷綠議員的作業都已在準備，但最後要不要發動、何時發動，還要看第二階段最後查對結果。