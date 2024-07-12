鄭文燦涉貪...傳串證施彥廷有「小鄭文燦、地下總管」之稱

桃園前市長鄭文燦被控因工五擴大案收賄500萬，三度開羈押庭後，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例羈押禁見，羈押理由為發現鄭文燦首度應訊當天曾以LINE傳送訊息給施姓秘書串證。外傳施姓秘書就是鄭市長辦公室副主任的施彥廷（左）。本報資料照片

桃園前市長鄭文燦被控因工五擴大案收賄500萬，三度開羈押庭後，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例羈押禁見，羈押理由為發現鄭文燦首度應訊當天曾以LINE 傳送訊息給施姓秘書串證。外傳施姓秘書就是鄭市長辦公室副主任的施彥廷。知情人士透露，鄭市府時，府一級的事務施也會協助轉達處理，對外幾乎可以代表鄭，有「小鄭文燦」之稱；市議員黃敬平說，施獲很大權力有「地下總管」之稱。

鄭文燦7月5日應訊前的當天上午，以LINE傳送訊息給施姓秘書，內容與其應訊時答辯方向相同，可見鄭在應訊前已有管道得知檢察官偵辦內容並擬妥答辯方向，並在應訊前將所擬答辯方向傳送給施。施作為鄭文燦與他人溝通聯繫管道，曾多次居間為廖俊松父子及鄭傳遞訊息。

外界猜測施姓秘書就是台大社會系、政治所畢業，太陽花學運出身，曾是太陽花學生團體發言人、太陽花學運決策小組學生代表，鄭文燦入市府後的第一任機要秘書施彥廷，因深受鄭文燦信任，之後擔任市長辦公室副主任。

地方知情人士透露，因施年輕反應快，鄭仰賴他的聰明，加上文筆不錯，更曾擔任機要秘書，對於鄭許多事情都知悉了解，像府一級跨單位協調的事情，會協助鄭文燦轉達。

知情人士說，鄭文燦對施相當信任，對外也幾乎可以代表鄭，號稱「小鄭文燦」，這次LINE傳訊息也覺得正常，因過去鄭就會詢問施相關意見，因此有討論很正常。

市議員黃敬平說，現任總統府祕書長、桃市府前新聞處長張惇涵、桃市府前秘書處長顏子傑及施彥廷是市府的鐵三角，負責媒體溝通、出謀劃策，不過施靈活度高，擔任什麼角色都可以。