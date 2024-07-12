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告吳子嘉勝訴 陳時中：謠言抹黑沒贏家 賠償將捐公益

記者李人岳／台北即時報導
政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照片
政務委員陳時中。圖／聯合報系資料照片

美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目說「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地方法院今判決吳子嘉應賠償300萬元（約9.2萬美元）。陳時中表示，感謝法官做出公正判決，最終獲得的賠償金額，他將全數捐出作公益。

吳子嘉在政論節目中質疑「陳時中靠疫苗A了一億美元」，被陳時中提告求償1000萬元，台北地院宣判吳子嘉損害名譽成立，需支付300萬元損害賠償，全案可上訴。陳時中透過臉書表示，法院判決書指出，經過證據調查，依證人到庭作證及原告到院接受當事人訊問，以及其他書證內容，應認為被告上開言論與客觀事實不符，且被告在發表言論前亦未盡合理查證義務。

他並不平表示，去年就告訴大家，這些昧於良心顛倒事實的造謠，必將受到正義的審判，在此對於法官做出的公正判決，他由衷感謝，但是從防疫工作到現在，這麼長一段時間裡，來自四面八方的抹黑與謠言，已經對他和全體行政團隊同仁，造成嚴重傷害，這些指控和汙名，再多金錢也不能夠彌補回來。即使最後勝訴，從第一句謠言抹黑出現起，就已經注定了沒有人是贏家。

陳時中強調，最終獲得的賠償金額，將全數捐做公益，讓這起沒有贏家的遺憾事件，也能夠對台灣社會有所助益。

陳時中 疫苗 防疫

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