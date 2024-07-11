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母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝

營收僅為好市多一半 山姆俱樂部要用這種方法趕上

母親外婆平安回台就醫 留美軍校生徐皓明錄影片感謝各界

記者李人岳／台北即時報導
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)
留美空軍官校學生徐皓明的外婆、母親因發生嚴重車禍，受到各界支持協助平安回台就醫，徐皓明與家人錄製影片感謝各界的愛心與關心。(圖／空軍司令部臉書影片)

赴美就讀美國空軍官校的台灣公費生徐皓明，今年5月底畢業，外婆、媽媽飛美參加典禮卻發生嚴重車禍，事發後各界發起慈善捐款，徐皓明的媽媽、外婆分別在6月間及7月6日陸續回台治療，空軍司令部今天也公布徐皓明錄製的影片，感謝各界愛心與努力協助。

徐皓明在影片中穿著空軍少尉軍服，和父親及阿姨一起入鏡，他表示，由於重傷且醫療費用龐大，讓他十分沮喪無助，感謝僑界、同鄉會、國防部、空軍司令部和空軍官校在第一時間給他協助和支持，感謝各方的愛心與關心。同時也感謝華航、UIA、國泰人壽、產險公司和奇美醫院醫師的一同努力協助下，將媽媽與外婆平安護送回台，並在軍醫局的幫助下在三總接受完善醫療照顧。

徐皓明也在影片中感謝總統、副總統、立委王定宇、軍友社榮譽理事長李棟樑、安得烈慈善協會執行長羅紹和等協助他的各界與善心人士。他強調，就像「擋下幾滴雨」這首歌，在這個艱難時刻為他的家庭撐起一把傘，讓他感受到世界的美好與溫暖，未來他將矢志捍衛領空以保家衛國的實際行動，回饋各界的善心，他期許自己的成長茁壯，做個手心向下的人，將善的循環一直延續下去。

徐皓明說，空軍官校在6月7日成立的「空軍官校學生徐皓明急難救助專戶」，將在本周由第三方公證後交付合作金庫信託保管，所有善款將用在他及親屬的在美醫療支出、返國照護和生活急難等方面，每份捐款都將被妥善運用。空軍司令部也表示，各界善款明細將在信託保管後，於空軍司令部臉書公布。

空軍司令部表示，徐皓明陪同外婆回國並安頓家庭後，將向飛行訓練指揮部報到，經空勤體檢合格後，依飛訓部的訓練流路接受飛行訓練。

國防部 臉書 醫療費

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