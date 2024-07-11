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桃園看守所歷來關押最大咖 鄭文燦今晚獄中便當菜色公布

記者陳恩惠、周嘉茹／桃園即時報導
桃園地院裁定鄭文燦(中)收押禁見，將關押至桃園看守所。(中央社)
桃園地院裁定鄭文燦(中)收押禁見，將關押至桃園看守所。(中央社)

台灣海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內因工五擴大案收賄500萬元(約16萬美元)，遭桃園地檢署依貪汙治罪條例聲押禁見，卻獲桃院交保，檢方二度抗告、高院二度發回更裁，法官今天傍晚5時57分裁定將鄭文燦羈押禁見，對此鄭文燦律師團表示將依法提出抗告，鄭稍晚將由桃園地院警備車解送至桃園看守所收容。

由於看守所將迎來歷來關押最大咖，桃園監獄副典獄長許國賢在矯正署的媒體群組中說明，鄭會搭警備車從文中路大門進入，看守所已經準備便當，菜色包括有滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜及清蒸排骨湯，目前所方已經安排3位案情單純的被告與鄭同住。

不過鄭文燦未吃，晚間9時監所熄燈跟著其他收容人一起就寢。

桃園監獄今天晚餐就是鄭文燦羈押禁見第一餐菜色，但他告訴管理員在外面吃飽了，未動筷...
桃園監獄今天晚餐就是鄭文燦羈押禁見第一餐菜色，但他告訴管理員在外面吃飽了，未動筷用餐。圖為桃園監獄菜色展示，實際為盒裝便當。(圖／桃園監獄提供)

鄭文燦入所後先做人別身分確定，經過簡單盥洗才換上監所準備的羈押禁見犯嫌囚服，收容在4人房，與案情相對單純的2名詐欺犯、1名毒品犯同住；他在桃監的收容編號一度為「2350」，但因為媒體得知，編號又涉及個資，桃監後來刪除「2350」改換其他號碼。

桃園監獄副典獄長許國賢表示，與鄭文燦入所後情緒平穩，有買睡覺用的寢具，內容包括棉被、涼蓆和枕頭，因為本身健康關係，也有準備三天份的慢性病藥物。監所明天會視他的身體狀況安排健康檢查，有需要的時候，甚至能幫他安排醫生看診。

鄭文燦涉貪歷經檢方二次抗告，高院二次發回更裁，桃園地院今天傍晚裁定將鄭收押禁見，...
鄭文燦涉貪歷經檢方二次抗告，高院二次發回更裁，桃園地院今天傍晚裁定將鄭收押禁見，今晚將關押至桃園看守所。(記者陳恩惠／攝影)

監獄 毒品 高院

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