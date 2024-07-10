鄭文燦案向上燒 府曾接獲陳情回「總統至為重視」

鄭文燦涉嫌在桃園市長任內收賄一案，舉國關注。(本報資料照片)

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內利用華亞科技園區土地開發案收賄500萬元(台幣，下同，約15萬3454美元)，立委黃國昌昨出示公文指控羈押中的台塑集團前顧問廖俊松行賄鄭文燦後，鄭動作頻頻，還上達天聽找總統府，再一路交辦行政院、經濟部、內政部 處理，希望法務部查辦到底。總統府與行政院表示並無不法，若有違法事證，歡迎各界提出證據交由司法嚴辦。

黃國昌昨在立法院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時，出示桃園市府會議紀錄、總統府用牋、行政院秘書長函，指2017年9月，鄭文燦收受廖俊松500萬元賄款後，於同月7日親自主持會議為廖主導的土開案找出路，包括協助處理山坡地解編、向行政院爭取核定國家重大建設以達農地變更目的。

同年12月4日，廖俊松向總統府陳情，時任總統府秘書長吳釗燮於同月12日以總統府用牋回覆說明總統府已函請政院處理，文中提到「總統至為重視」；時任行政院秘書長、現任行政院長卓榮泰「火速處理」，兩天後函文交辦內政部，廖於19日在政院函上簽名回報鄭文燦知悉。

針對鄭文燦涉嫌華亞科技園區土地開發收賄案，立委黃國昌爆料，台塑集團顧問廖俊松涉行賄鄭後找上總統府，府方回函稱「總統至為重視」。(圖／黃國昌辦公室提供)

黃國昌說，既然府院交辦，經濟部及內政部就立即核准全案符合都市計畫法「適應經濟發展之需要」。桃園市府隨即在2019年4月提出「變更林口特定區計畫－工5工業區擴大方案」計畫書，將50公頃農地劃入土地變更範圍，由農地變更為第二種產業服務專用區及第五種住宅區「點石成金」。

黃國昌質疑，鄭文燦事隔多月經高人指點匆匆退還500萬元，時任法務部長邱太三除與鄭同屬民進黨 新潮流系，接任部長前還曾任鄭的副市長，加上邱曾與時任桃園地檢署檢察長彭坤業同涉司法關說案，嚴重傷害人民對司法的信任，要求法務部無畏政治壓力查辦到底。

民進黨主席賴清德 昨在中常會並未提及鄭文燦涉貪案及林士傑遭槍擊致死案，廉政會也沒報告鄭文燦案。總統府發言人郭雅慧表示，各界所提建言，總統府皆依規定與程序辦理並函轉相關單位，並無任何不法，對刻意錯誤連結、不當影射的行徑深感遺憾；行政院發言人陳世凱也說，政院接獲民眾陳情均按「行政院及所屬各機關處理人民陳情案件要點」辦理，指控純屬刻意影射、無端羅織，對「看文說故事」的誣陷劇本感到不齒與遺憾。

不過，黃國昌隨即再發臉書指出，他質詢提及廖俊松直達天聽、卓榮泰幫忙開綠燈，行政院不敢否認，白紙黑字寫明是卓榮泰交辦，堂堂行政院竟然只敢用形容詞來迴避問題，賴清德總統前幾天對全民宣示肅貪是政府重要工作，「卓榮泰已親自證實，不過就是謊言而已」。