我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

晶片股再發威 史指連7漲 首登5600點

長島熟食店醃黃瓜夾三明治走紅 外州客驅車朝聖

台軍車裝陸製行車記錄器 軍方承認已下架800部

記者李人岳／台北即時報導
立委徐巧芯爆料，軍方以2000多元報價採購陸製行車記錄器，網路售價每部僅310元。圖／徐巧芯辦公室提供
立委徐巧芯爆料，軍方以2000多元報價採購陸製行車記錄器，網路售價每部僅310元。圖／徐巧芯辦公室提供

國民黨立委徐巧芯日前爆料，許多軍方將領座車所裝置的行車記錄器都是大陸製的，國防部今天承認，已經清查下架約800台行車記錄器。徐巧芯進一步質疑，110年得標陸勤部標案的廠商在下單同一天被列入公共採購黑名單，軍方承諾要在2週內調查完畢。

國民黨立委徐巧芯日前爆料，許多軍方將領座車所裝置的行車記錄器都是大陸製的，國防部回應已經對各單位安裝的行車記錄器進行全面調查，國防部長顧立雄今(10)日率國防部所屬關員赴立法院報告DIU籌設進度，面對徐巧芯追問清查進度，國防部通信電子資訊參謀次長盧建中承認，目前已經下架約800多部行車記錄器，其餘包括內建式行車記錄器在內，還在清查中。

徐巧芯進一步質疑，通常行車記錄器的採購價約2000多元，但與軍方使用的同款陸製行車記錄器在淘寶上每部只要310元「不是很明顯被廠商坑了？」

另一方面，徐巧芯也質疑，110年得標陸軍後勤指揮部行車記錄器標案的廠商，在同年4月8日被列為公共採購黑名單的拒絕往來對象，但卻在同一天和陸勤部簽約下訂，軍方明知廠商列黑名單卻沒有解約機制？此外，軍方的行車記錄器採購計畫清單列有但書載明「本案禁止使用中國大陸地區產品.......惟非屬採購清單主題之周邊配備，如電池、電源、線材等，因無違密疑慮，且因產地限制取得不易，故不在此限」。

顧立雄回應，現行標案應該一律禁止大陸製品，面對徐巧芯的要求，顧立雄承諾要全面清查相關個案以及究竟何時修改採購規定；陸軍參謀長陳建義則回應會在2週內完成全部清查。

國防部 國民黨

上一則

參院國防授權法送全院審議 要求在台設緊急庫存

延伸閱讀

藍綠立院上演全武行 林楚茵、王鴻薇互告傷害罪

藍綠立院上演全武行 林楚茵、王鴻薇互告傷害罪
首戰即終戰惹議 防長顧立雄：台灣沒求戰

首戰即終戰惹議 防長顧立雄：台灣沒求戰
遭控闖紅燈 王義川嗆被跟蹤會提告 徐巧芯稱民眾檢舉

遭控闖紅燈 王義川嗆被跟蹤會提告 徐巧芯稱民眾檢舉
藍委：青鳥個資自綠主管會議流出 源頭「是方電訊」

藍委：青鳥個資自綠主管會議流出 源頭「是方電訊」

熱門新聞

有「華爾街女神」之稱的陳莉婷（右）。圖／取自陳莉婷臉書

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

2024-07-04 16:25
金曲獎頒獎典禮開始前1小時，入圍本屆華語歌王的中國歌手許鈞臨時宣布不出席。(十一音樂／提供)

人都到台灣了 中國歌手突集體缺席金曲獎

2024-06-30 02:25
第34屆院士張大元（右）伉儷出席，他形容太太是他最好的發現。記者賴昀岫／攝影

甜到了 膽固醇專家張大元當選中研院士：最重要研究是發現了太太

2024-07-04 12:25
桃園機場航廈接駁從過去軌道系統改為電動自駕巴士，成運汽車得標卻引發爭議。(記者葉信菉／攝影)

把國家門面當兒戲？桃機航廈接駁 自駕巴士爆糾紛

2024-07-08 20:50
王建民。(本報資料照片)

王建民遭控和女醫師婚外情 遭名醫老公求償 確定免賠

2024-07-04 00:02
海基會董事長鄭文燦。(本報資料照片)

海基會董事長鄭文燦涉貪汙弊案 桃檢凌晨聲押禁見

2024-07-05 21:17

超人氣

更多 >
冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮
四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」
工作如果出現五跡象 你該立即辭職

工作如果出現五跡象 你該立即辭職
成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲

成龍「傳說」靠AI回到27歲 網：讓人分不清哭笑 好出戲
寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了

寮國的一中算盤 台灣團客免簽背後的散客怎麼了