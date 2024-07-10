台軍車裝陸製行車記錄器 軍方承認已下架800部

立委徐巧芯爆料，軍方以2000多元報價採購陸製行車記錄器，網路售價每部僅310元。圖／徐巧芯辦公室提供

國民黨 立委徐巧芯日前爆料，許多軍方將領座車所裝置的行車記錄器都是大陸製的，國防部 今天承認，已經清查下架約800台行車記錄器。徐巧芯進一步質疑，110年得標陸勤部標案的廠商在下單同一天被列入公共採購黑名單，軍方承諾要在2週內調查完畢。

國民黨立委徐巧芯日前爆料，許多軍方將領座車所裝置的行車記錄器都是大陸製的，國防部回應已經對各單位安裝的行車記錄器進行全面調查，國防部長顧立雄今(10)日率國防部所屬關員赴立法院報告DIU籌設進度，面對徐巧芯追問清查進度，國防部通信電子資訊參謀次長盧建中承認，目前已經下架約800多部行車記錄器，其餘包括內建式行車記錄器在內，還在清查中。

徐巧芯進一步質疑，通常行車記錄器的採購價約2000多元，但與軍方使用的同款陸製行車記錄器在淘寶上每部只要310元「不是很明顯被廠商坑了？」

另一方面，徐巧芯也質疑，110年得標陸軍後勤指揮部行車記錄器標案的廠商，在同年4月8日被列為公共採購黑名單的拒絕往來對象，但卻在同一天和陸勤部簽約下訂，軍方明知廠商列黑名單卻沒有解約機制？此外，軍方的行車記錄器採購計畫清單列有但書載明「本案禁止使用中國大陸地區產品.......惟非屬採購清單主題之周邊配備，如電池、電源、線材等，因無違密疑慮，且因產地限制取得不易，故不在此限」。

顧立雄回應，現行標案應該一律禁止大陸製品，面對徐巧芯的要求，顧立雄承諾要全面清查相關個案以及究竟何時修改採購規定；陸軍參謀長陳建義則回應會在2週內完成全部清查。