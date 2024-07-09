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台男涉殺妻 勒頸弒子1家3口亡 抱子離家最後身影曝光

記者蕭雅娟／台北即時報導
廖男開車載兒到陽明山，警方在馬槽橋下尋獲車輛，父子皆陳屍車內。(記者蕭雅娟／翻攝)
廖男開車載兒到陽明山，警方在馬槽橋下尋獲車輛，父子皆陳屍車內。(記者蕭雅娟／翻攝)

新北市三重區42歲廖姓男子，遭警方懷疑殺害妻子劉女，涉持刀砍劉姓妻子7刀後，帶著未滿1歲的兒子離家，監視器廖抱子離家的最後影像。三重警方尋車追人，發現廖男逃亡陽明山，今晚在北投區馬槽橋下尋獲車輛，但廖姓父子2人均死亡陳屍車上，年幼兒子遭束帶勒頸，懷疑廖男動手殺子。稍早，北投警方及鑑識人員到場，拉起封鎖線採證，明日將由士林地檢署檢察官相驗父子遺體，以釐清死因。

影片來源：聯合新聞網

全案源於43歲劉姓女子和廖姓丈夫、未滿1歲的兒子，住在三重區三和路三段某公寓，劉女母親今傍晚5時許回家後，驚覺女兒倒臥血泊，身上有多處刀傷，報案求助。

三重警方懷疑失聯的廖姓丈夫涉有重嫌，循線追查發現廖男車輛開往陽明山，隨即追捕，今晚直至北投區馬槽橋下發現車輛停在偏僻山區中，現場雜草都比轎車還高，警方上前發現廖男陳屍車內駕駛座，同在車內兒子也死亡，遭束帶勒頸，疑窒息死亡。

今晚案發現場為人倫悲劇，加上三重住家死亡的劉女，共計一家三口人命，警方拉起封鎖線，由鑑識人員採證，父子倆的頸部均有勒痕，懷疑廖男動手殺子，尚待士林地檢署明日司法相驗，再轉由新北檢偵辦命案。

三重區42歲廖姓男子，遭警方懷疑殺害妻子劉女，涉持刀砍妻子7刀後，帶著未滿1歲的...
三重區42歲廖姓男子，遭警方懷疑殺害妻子劉女，涉持刀砍妻子7刀後，帶著未滿1歲的兒子離家。(記者林昭彰／翻攝)
廖男開車載兒到陽明山，警方在馬槽橋下尋獲車輛，父子皆陳屍車內。(記者蕭雅娟／翻攝...
廖男開車載兒到陽明山，警方在馬槽橋下尋獲車輛，父子皆陳屍車內。(記者蕭雅娟／翻攝)
廖男開車載兒到陽明山，警方在馬槽橋下尋獲車輛，父子皆陳屍車內。(記者蕭雅娟／翻攝...
廖男開車載兒到陽明山，警方在馬槽橋下尋獲車輛，父子皆陳屍車內。(記者蕭雅娟／翻攝)

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