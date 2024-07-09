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鄭文燦涉貪2度駁回羈押 法官更裁1200萬交保理由曝光

記者周嘉茹／桃園即時報導
海峽交流基金會前董事長鄭文燦收受賄賂，遭檢方二度聲押未果，承辦檢察官正在撰寫抗告狀，晚間會遞交，桃園地院也表示，待檢方卷證送抵就立刻送高院。(記者陳恩惠／攝影)
海峽交流基金會前董事長鄭文燦收受賄賂，遭檢方二度聲押未果，承辦檢察官正在撰寫抗告狀，晚間會遞交，桃園地院也表示，待檢方卷證送抵就立刻送高院。(記者陳恩惠／攝影)

台灣海基會前董事長鄭文燦爆出在桃園市長任內，涉及林口工五擴大用地弊案收賄，經臺灣高等法院撤銷原裁定發回更裁，桃園地院訊問後裁定以1200萬元（約39萬美元）具保，等同加保700萬元（約22.7萬美元），並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸。

影片來源：聯合新聞網

桃園地院羈押庭歷經4小時，最後做成交保結果，院方就聲請意旨所認鄭文燦犯罪嫌疑重大部分，就涉犯貪汙治罪條例中不違背職務收受賄絡罪嫌部分，鄭文燦雖否認犯行，但依聲請書所附卷內供述及非供述證據判斷，此部分鄭文燦犯罪嫌疑重大。

就洗錢罪嫌部分，鄭文燦否認犯行，又依前面所述鄭文燦收受賄絡犯罪嫌疑重大，而聲請意旨所指廖姓被告等人所交付的500萬元（約16.2萬美元）現金，法律評價上屬犯罪所得嫌疑重大，然洗錢罪的構成要件著重於有無掩飾及隱匿手段，依目前事證，檢察官就此部分釋明不足，此部分應予駁回。

就洩密罪嫌部分，依卷內事證除廖姓被告等人的供述或轉述外（含衍伸證據），並無其他事證作為補強證據，最多僅能釋明有可能有相關公務員洩密，難認洩密的來源就是鄭文燦，因此應予駁回。

另羈押原因及必要性，檢方以鄭文燦犯罪嫌疑重大，且涉犯最輕本刑7年以上之重罪，有相當理由認為鄭文燦有逃亡之虞，此部分聲請意旨有據。至於檢方認為鄭文燦有湮滅、偽造證據，及勾串證人之虞，進而影響相關公務員及證人，考量鄭文燦卸任市長一職後迄今已超過一年半，是否仍在桃園市政府有影響力仍有疑義，且鄭文燦所犯涉及對價關係的構成要件，檢察官亦未釋明有哪些公務員知悉事實，聲請意旨雖另以鄭文燦有秘書或司機等輔助人手，而有串證之虞，但依目前卷內事證，尚無從認定是否有輔助人手涉入。

院方再指，檢察官並未釋明鄭文燦有勾串滅證之虞，就現今通訊發達的聲請理由，無從作為附隨的聲請標準。又目前交付款項對向犯即2名廖姓被告、侯姓被告及楊姓被告等人，除高齡90歲的楊姓被告交保在外，其餘被告均已裁定羈押禁見，本案案發迄今許久，相關蒐證照片已顯現在卷。且鄭文燦交接桃園市長職務迄今已2年，難認有羈押必要性，羈押原因並非不得以其他強制處分替代。

院方表示，考量本案對向犯嫌交保的金額及被告的政商地位，認為本案准予新台幣1200萬元交保得以替代羈押，並限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、潛在犯罪嫌疑人及證人等相關人聯繫或接觸。

鄭文燦遭裁定交保後火速湊到700萬元，由一名司機拎著一個黑色提袋裝著，送來法院給...
鄭文燦遭裁定交保後火速湊到700萬元，由一名司機拎著一個黑色提袋裝著，送來法院給鄭文燦的委任律師，並將700萬元給付具保。(記者陳恩惠／攝影)

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